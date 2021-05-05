Агония «Третьей» Республики Армения

Армения сегодня переживает самые трудные и безрадостные времена в своей истории. Армяне имеют бедную и продолжающую беднеть страну, феодально-криминально-олигархический политический режим, разваленную науку и образование, из года в год деградирующие и весьма ограниченные ресурсы, тотальную эмиграцию населения, и в первую очередь - интеллигенции, поражение в войне за Карабах осенью 2020 года, вызвавшее утрату боевой техники и военного имущества на 4 миллиарда долларов, беготню по международным коридорам с просьбами повлиять на Азербайджан, многомиллиардный внешний долг при наличии 350-миллионного государственного бюджета. Вот реальное наследие "Третьей" Республики Армения, с которым сегодня приходится жить, нет, существовать ее гражданам.

Принципиальная причина такого положения дел заключается в том, что она не смогла на протяжении 30 лет своего существования реализовать на практике ту идеологему, ради которой она создавалась и все это время существовала. Смыслом существования и всей государственной активности "Третьей" Республики Армения было воплощение в жизнь идеи Миацума - воссоединения в границах единого государства ереванских и карабахских армян и расширения их "жизненного пространства" за счет оккупации и отторжения сначала азербайджанских земель, а затем - территорий других соседей (например ныне грузинской области Ниноцминде / Джавакх с преимущественно армянским населением). "Третья" Республика Армении зародилась благодаря движению Миацума, благодаря ему обрела свою государственную идеологию, очень скоро превратившуюся в национальную идею и трансформировавшую находящийся в диаспоре армянский народ в современную политическую нацию. Ради идеи Миацума Армения последние четверть века после окончания 1-й Карабахской войны 1988-1994 годов тратила баснословные средства на содержание оккупационного режима в Карабахе, хотя любому трезвомыслящему наблюдателю со стороны было понятно, что не Армения оккупировала азербайджанский Карабах, а сепаратистский режим Карабаха, объявивший себя Арцахом, оккупировал Армению и починил себе все ее людские, материальные и финансовые ресурсы.

Тотальный разгром Армении в войне с Азербайджаном осенью 2020 года уничтожил не только ее армию и половину военной инфраструктуры, но и нанес ей жесточайшее идеологическое поражение, наглядно показав, что идея Миацума, которой жила Армения последние 30 и даже более лет, на деле оказалась абсолютно нежизнеспособной утопией, а минимум два поколения армян, свято в нее веривших и терпевших лишения ради ее реализации, оказалось, прожили жизнь зря. Нынешняя внутриполитическая ситуация в Армении сейчас прекрасно доказывает это: раскол в армянском обществе пришелся как раз на вопрос субъективного отношения каждого конкретного гражданина этой страны к теме Миацума. Сторонники ныне действующего премьер-министра Никола Пашиняна готовы отказаться от Карабаха и идеи Миацума ради нового будущего своей страны, тогда как сторонники его главного оппонента на внеочередных парламентских выборах экс-президента Роберта Кочаряна рассчитывают на реинкарнацию идеологии Миацума и верят в победу в новой войне с Азербайджаном, но теперь не только за Карабах, но еще и за Нахичевань. Идея Миацума - это краеугольный камень "Третьей" Республики Армения, в октябре-ноябре прошлого года он был расколот азербайджанской армией, после чего Армения погрузилась во внутриполитический хаос, свидетелями которого мы все сегодня являемся. Сегодня эта страна не имеет государственной идеологии, а ее народ - национальной идеи, поэтому кризис в этой стране характеризуется протяженностью во времени, бескомпромиссностью и ожеточенностью.

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о наличии пресловутого "геноцида армян в Османской империи" никак не изменило ситуации внутри Армении, а только привело к поляризации имеющихся там политических сил. Дело в том, что идеологема "геноцида армян в Османской империи" была искусственно создана в СССР после "карибского кризиса" 1962 года в расчете на мобилизацию армянской диаспоры для поддержки советских притязаний в регионе Передней Азии и Ближнего Востока. Именно тогда Центральный комитет Коммунистической партии Армении принял решение о строительстве в Ереване мемориала Цицернакоберд, олицетворяющего собой территориальные претензии армян к своим соседям, в первую очередь - к Турецкой республике. Это было сделано в ответ на размещение американских ракет "Орион" на территории Турции, чтобы заблокировать военный потенциал южного фланга НАТО через инициирование против Турции агрессии малых народов - армян и курдов.

Поэтому столь актуальная для армянской диаспоры идея "геноцида армян в Османской империи" на практике оказалась не столь актуальной для армян, проживающих в Армении, так как для них идея Миацума оказалась ближе и понятней. Предки ереванских армян в основной своей массе не испытали на себе лишений 1915 года, тогда как вражда с азербайджанцами вошла в их плоть и кровь с момента из переселения на Кавказ в 1830-е годы. К тому же, между советскими армянами и армянами диаспоры долгое время был "железный занавес", мешавший их национально-религиозному и культурному общению, чем и объясняется разница в доминирующих идеологемах постсоветских армян и армян диаспоры: первые долгое время руководствовались идеологией Миацума, вторые - идеей "геноцида армян в Османской империи". После распада СССР идея Миацума стала своего рода пропуском для постсоветских армян в мировое армянство, что придало ей дополнительную ценность и значимость в глазах ереванских и карабахских армян, в глазах которых Миацум стал своеобразной "компенсацией" за "геноцид", и не для всех армян мира, а только для постсоветских армян, вследствие чего тема "геноцида" стала восприниматься ими как факультативная по отношению к идее Миацума.

Армянская диаспора вслед за постсоветскими армянами также была вынуждена признать идею Миацума приоритетной, чтобы не разрушать изнутри армянского национально-религиозного единства, что в итоге привело к формулированию новой общеармянской идеологемы или идеологической триады "Армения - диаспора - Арцах".Разгром Армении в недавней войне и фактическое уничтожение оккупационного режима, который сами армяне называли "Арцазом", поставил крест и на этой идеологической конструкции, как бы ее сторонники не утверждали обратного. Лаже вмешательство в войну России и переход под ее временный военный контроль части азербайджанской территории, не позволят армянам в среднесрочной перспективе удержаться хотя бы в части Карабаха. Затормозить полное возвращение всех азербайджанских территорий под юрисдикцию официального Баку Кремль пока в состоянии, но гарантировать от этого в будущем он уже не в силах. Баку день ото дня умножает свои официальные претензии к Москве, которая никак не может их ни адекватно парировать, ни дать на них внятного и исчерпывающего ответа. Как только количество этих претензий достигнет критической массы, Азербайджан обязательно перейдет в дипломатическое, политическое и военное наступление, что в среднесрочной перспективе к восстановлению им контроля над всей своей территорией и выводу российских войск из Карабаха. Это окончательно добьет агонизирующую сейчас идею Миацума, что автоматически поставит крест на истории "Третьей" Республики Армении.

Чтобы сохранить свое присутствие в регионе Южного Кавказа сегодня России приходится идти на большие ресурсные и имиджевые потери и жертвы с единственной только целью - сохранить государственность Армении для ее последующего переформатирования на новой идеологической основе, но обязательно в русле российской внешней политики. В противном случае она окончательно потеряет для себя регион Южного Кавказа, и данный факт в Кремле очень отчетливо понимают. Агония "Третьей" Республики Армения при реанимационных усилиях России будет продолжаться до тех пор, пока или не будет выработана в Кремле новая и приемлемая для него государственная идеология Армении, или пока у Кремля не иссякнут возможности для поддержания ее государственности в формате создания видимости ее наличия. Очень велика вероятность того, что больного спасти не удастся, поскольку дух Миацума, являвшийся движущей силой существования "Третьей" Республики Армения, не бессмертен и сгинет с нынешним поколением армянских политиков. Внеочередные парламентские выборы в Армении 20 июня вряд ли изменять эту ситуацию.