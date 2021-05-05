https://news.day.az/politics/1340272.html Ереван встретил Сергея Лаврова протестами
Ереван встретил Сергея Лаврова протестами
В центре Еревана прошла акция протеста против визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские телеграм-каналы.
Согласно информации, антироссийскую акцию организовало движение "Национально-демократический полюс" Жирайра Сефиляна.
Отметим, что Лавров в среду прибыл в Ереван, где на 6 мая запланированы встречи с руководством Армении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре