Ереван встретил Сергея Лаврова протестами

В центре Еревана прошла акция протеста против визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские телеграм-каналы.

Согласно информации, антироссийскую акцию организовало движение "Национально-демократический полюс" Жирайра Сефиляна.

Отметим, что Лавров в среду прибыл в Ереван, где на 6 мая запланированы встречи с руководством Армении.