"Все цело, и армянская церковь тоже"

В освобожденном Азербайджаном поселке Гадрут после окончания Второй Карабахской войны все осталось нетронутым, в том числе и армянская церковь.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной российским изданием "Известия".

Корреспондент "Известий" оказался в числе первой группы иностранных журналистов, попавших в Гадрут после его освобождения.

"В поселке, где больше никто не живет, всё осталось нетронутым с окончания войны. Азербайджанские военные только расчистили дороги для проезда техники и проводят разминирование окружающей территории", - говорится в материале.

В МИД Азербайджана сказали "Известиям", что историческое и культурное наследие освобожденных районов будет сохраняться и восстанавливаться.

Как сказал изданию посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров, республика настроена на сохранение всего культурного и религиозного наследия в Карабахе, оно должно оберегаться и восстанавливаться.

"Что касается религиозных армянских храмов, то лучшим ответом на ваш вопрос, думаю, является армянская церковь в центре Баку. Кстати, сохраненная в целости и даже отреставрированная за счет государства, еще в годы конфликта", - сказал он.

При этом Искендеров подчеркнул, что армянская сторона на протяжении 30 лет проводила целенаправленную политику уничтожения, расхищения и арменизации памятников культуры и религии. По его словам, речь идет не только о мусульманском, но и христианском, в том числе православном наследии.

"Так, на освобожденных землях мы обнаружили, что из 67 мечетей 63 полностью разрушены, такая же участь постигла три православных храма, десятки святынь исторической Церкви Кавказской Албании", - сказал дипломат.