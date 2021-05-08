Минобороны Азербайджана о 76-й годовщине победы над фашизмом

Минобороны Азербайджана распространило информацию по случаю 76-й годовщины победы над фашизмом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в информации говорится:

"9 мая отмечается 76-я годовщина победы над фашизмом. Азербайджан внес важный вклад в достижение победы над фашизмом во Второй мировой войне. Более 600 000 наших сыновей и дочерей были призваны в армию, более 300 тысяч наших соотечественников погибли в боях.

За годы войны более 130 граждан Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч наших солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями.

К сожалению, в мире до сих пор наблюдаются такие негативные тенденции, как героизация фашизма, возведение памятников людям, служившим этой идеологии. Героизация фашизма недопустима и позорна для человечества.

27 сентября 2020 года Азербайджан начал боевые действия в ответ на провокации и очередную военную агрессию Армении. В результате 44-дневных боевых действий Азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего освободила наши земли от оккупации и одержала историческую победу. В этом году, как и каждый год, в нашей стране пройдут различные мероприятия по случаю 9 Мая - Дня Победы. В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны в воинских частях, высших военных школах будут организованы встречи.

С глубоким уважением чтим память всех наших солдат и офицеров, павших во Второй мировой войне и за территориальную целостность и суверенитет нашей страны".