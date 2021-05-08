Директор телеканала СВС Вугар Халилов о начале вещания первого регионального радиоканала Карабаха “CBC FM”

7 апреля на заседании Национального совета по телевидению и радио были объявлены результаты конкурса на открытие первого регионального радиоканала в Карабахе. Эта почетная миссия возложена на ООО "Caspian International Broadcasting Company". В первую очередь, при выборе победителя, конечно же, было отдано предпочтение наличию широких возможностей для вещания на разных языках. Как вы знаете, СВС TV - первый и единственный международный телеканал Азербайджана. Мы имеем круглосуточное вещание на русском языке и охватываем широкую аудиторию: от Европейской части России до полуострова Индостан, от Балканского полуострова до восточной границы Китая. Кроме того, телеканал имеет опыт вещания на азербайджанском, английском и армянском языках. Основной аудиторией телеканала СВС являются жители стран СНГ и ЕС. Учитывались и возможности материально-технической базы, но самое главное - профессиональный кадровый потенциал. Все это, по-моему, сыграло ударную роль.

Об этом в интервью Day.Az сказал директор телеканала СВС Вугар Халилов.

По его словам, сегодня в век высоких технологий, скоростного интернета и большого количества социальных сетей, очень трудно завоевать аудиторию.

"Любую интересующую нас информацию можно черпать с телефона. И как бы печально это не звучало, телевидение и радио, также как печатные издания - газеты, журналы - постепенно остаются в прошлом, уступая место интернет-платформам. Это позволяет зрителям, слушателям, читателям и пользователям делать свой выбор: что, где, когда смотреть, слушать и читать. Поэтому необходимо постоянно идти в ногу со временем, чтобы не только не потерять целевую аудиторию, но и расширить ее", - пояснил наш собеседник.

Но в то же время, продолжил он, нельзя забывать о том, что главная задача, стоящая перед нами, - донесение азербайджанских реалий.

"Это внешнеполитический курс, направленный на интеграцию Азербайджана в мировое сообщество, равноправные, дружественные, братские, партнерские отношения со всеми государствами мира. Кроме того, необходимо рассказывать об успехах, достигнутых страной в политической, экономической, социальной, культурной, спортивной сферах. Ни для кого не секрет, что Азербайджан - мультикультуральная страна, где мирно сосуществуют представители различных наций и конфессий. Об этом тоже необходимо постоянно говорить и показывать. Азербайджан зарекомендовал себя инициатором, организатором и участником крупных региональных проектов в энергетической и транспортной сферах. Страна играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, является мостом между Европой и Азией. И эти вопросы не должны оставаться без внимания. И, конечно же, Азербайджан - это страна с богатой историей и культурой, необыкновенной древней архитектурой и современными строениями. Облик столицы и регионов меняется на глазах. В стране продолжаются работы по благоустройству, в том числе восстановительные работы на освобожденных территориях. Таким образом, задача многогранная, сложная. Но выполнимая!", - считает директор телеканала СВС.

Отвечая на вопрос, что из себя будет представлять сетка вещания и какими передачами СВС FM будет радовать своих слушателей, Вугар Халилов сказал:

"В начале каждого часа будут выходить в эфир новости, причем на нескольких языках. Это 8 выпусков. И, как я отметил ранее, передачи, рассказывающие об азербайджанских реалиях, проекты, включающие в себя информацию об истории, культуре, литературе, национально-духовных ценностях, традициях и обычаях. Кроме этого, также будут транслироваться передачи телеканала СВС. Будет выделено время для музыкальных номеров и аудиокниг. Причем радиоэфир СВС можно будет слушать также посредством интернета. Мы гордимся, что первыми будем вещать в Карабахе. Это историческое событие, и мы понимаем, насколько важна и ответственна миссия, возложенная на нас. Мы будем стараться завоевать доверие наших слушателей, посредством оперативных новостей, культурно-просветительских программ".

Что касается целевой аудитории СВС FM, он отметил следующее:

"Мы хотим отвечать вкусам как молодежи, так и быть интересными людям преклонного возраста. Радио слушают все, особенно в транспортных средствах, по дороге. Думаю, оперативные новости будут интересны всем. Молодое поколение, конечно же, больше отдает предпочтение музыке; люди старшего возраста просветительским программам. Аудиокниги будут интересны подрастающему поколению. Наша задача - охватить все возрастные группы и социальные категории, будь то школьник, студент, домохозяйка или же рабочий. Я уверен, очень скоро СВС FM станет самым любимым и популярным радио".

Как подчеркнул наш собеседник, на телеканале СВС сегодня работают специалисты высокого профиля.

"Многие сотрудники имели опыт работы на телевидении и радио, причем не только на местных, но и зарубежных. Однако СВС также дает возможность проявить себя молодым, начинающим журналистам. Ежегодно на телеканале СВС проходят стажировку студенты ведущих вузов страны и филиалов зарубежных университетов, функционирующих в Азербайджане, которые в последующем при желании, необходимых знаниях и навыках трудоустраиваются к нам на работу. Кроме этого, мы открыты для сотрудничества, как с местными, так и зарубежными коллегами. Сотрудничество - это всегда хорошо, обмен опытом не помешает никому", - резюмировал Вугар Халилов.