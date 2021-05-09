Героизация нацистов - свидетельство незрелости современной армянской политической сферы

Героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современной армянской политической сферы.

Об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, комментируя вопрос об идеализации личности фашиста Гарегина Нжде в Армении, передает Day.Az.

"Власть в Армении пытается идти против течения, плыть против ветра, гладить народ против шерсти. Казалось бы, зачем это нужно? Разве нельзя взять на вооружение близкие народу символы, сказать правильные слова об общей Победе над фашизмом? Но, как говорится, от себя не убежишь.

Принципы народа-победителя чужды современным армянским политикам. Они предпочитают жить в иллюзиях того, что смогут создать нечто лучшее, какую-то новую национальную идею. А на чем ее создавать? Догадались, что только на отрицании всего исторического опыта. И вот в этом иллюзорном мире политики пытаются встать на плечи "титанов", но никого кроме нацистских пособников не подворачивается", - сказал он.

Иванов считает, что такая "новая" национальная идея может иметь самые губительные последствия для армянского общества.

"Во-первых, общество оказывается совершенно дезориентированным. Людям предлагают отказаться от всего светлого, вплоть до памяти о своих собственных родственниках. Во-вторых, постепенно воспитывается чувство неполноценности. Людям говорят, что оказывается Армения берет истоки не из славной эпохи, что Армения более не страна-победитель в праведной Отечественной войне, а наследник проигравшей стороны. Отсюда плавно выводится постулат, что армяне - это всеми гонимый народ, который никто не способен понять. С таким чувством неполноценности и одновременно непонятой "избранности" народ становится моральным калекой. И самое интересное, что нет никакой необходимости своими же руками уничтожать жизненный оптимизм и веру в будущее, но иначе армянские политики тоже не могут", - подчеркнул Иванов.

По его словам, попытка искусственно выстроить новую идеологию на чуждых принципах неизбежно приведет к замыканию населения Армении на самом себе. "Общество в итоге будет добровольно закрываться от окружающего мира, а страна в этом случае будет неизбежно превращаться в дикую варварскую территорию", - подытожил российский политолог.

Как сказал Trend израильский политтехнолог Юрий Бочаров, последнее десятилетие практически все армянские лидеры мечутся между Россией и Европой в поисках покровителей и спонсоров.

"В этой связи у них постоянно меняется курс. Отсюда и появились новые армянские герои - фашистские прихвостни. Однако со временем это переросло в идеологию официальной Армении, ведь теория Ндже, по сути, откровенно расистская и нацистская теория", - отметил Бочаров.