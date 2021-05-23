Лето против пандемии

Новые и эффективные вакцины против коронавируса, которые закупил Азербайджан, постепенно вернут нас к нормальной жизни, жизни до коронавируса. Об этом уже сегодня дает говорить положительная динамика, которая наблюдается в нашей стране. Прививку на сегодняшний день получили почти 2 млн. человек. Вакцины считаются одним из величайших достижений современной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно они предотвращают от двух до трех миллионов смертей от более чем 20 опасных для жизни заболеваний.

Детские болезни, которые были обычным делом всего поколение назад, становятся все более редкими. И оспа, от которой погибли сотни миллионов людей, полностью искоренена. Для достижения этих успехов потребовались десятилетия, а теперь мы ожидаем, что эффективные вакцины против коронавируса дадут аналогичные результаты в значительно более короткие сроки.

Первого июня истекает особый карантинный режим, который был продлен Оперативным штабом при Кабинете министров, и поговоравивают, что это лето мы сможем провести более свободно, чем предыдущее - ожидается снятие некоторых ограничений, в частности, ношение масок на улице, могут разрешить проведение свадеб, похоронных церемоний и посещение мечетей. Возможно, откроется бакинское метро, но пока официальных комментариев на эту тему не было. Все зависит от решения, которое на днях должен принять Оперштаб. Решение это будет зависеть от дальнейшей ситуации с COVID-19 и по прогнозам, динамика не ухудшится этим летом благодаря темпам вакцинации.

Вне всякого сомнения, начало вакцинации стало долгожданной новостью для наших граждан, изрядно подуставших от вынужденных ограничений в связи с пандемией. Всем без исключения хочется поскорее вернуться к жизни до коронавируса. По мере продолжения вакцинации случаи заражения сократились. Первые результаты мы уже начинаем наблюдать как раз перед летним периодом. Не стоит забывать, что Азербайджан входит в число передовых стран по вакцинации, является наглядным показателем внимания правительства к охране здоровья населения. Азербайджан во время пандемии столкнулся с выбором либо экономической активности, либо здоровья людей. Наша страна сделала выбор в пользу здоровья граждан и жизни людей, что было верным шагом.

Многие уже начали понимать, гуглить, узнавать, что в случае инфекционных заболеваний (передающихся от человека к человеку) для настоящей защиты нужно сделать прививки очень большому количеству людей. Сила вакцины - в ее способности защищать не только отдельных пациентов, но и окружающих. Люди по всему миру все больше осознают, что очень важно, чтобы каждый проявил ответственность и привился от коронавируса. Когда в Азербайджане только начался процесс вакцинации, Минздрав пояснил, что для победы над инфекцией необходимо вакцинировать минимум 70% населения. Сегодня из 10-миллионного населения страны прививку сделали уже более 1,9 млн. человек (почти 20%).

Китайская CoronaVac, созданная в спешке буквально за год, проявила свою эффективность на 91%. Для сравнения, вакцина от кори, которой пользуется весь мир до сегодняшнего дня, защищает от 95% до 98% людей.

Если мы привьем достаточное число людей, произойдет удивительная вещь: мы создадим несколько невидимых щитов, которые прерывают цепочку передачи вируса, косвенно защищая наших уязвимых друзей и близких. Это называют коллективным иммунитетом.

Кстати, получив прививку, не стоит забывать, что после введения вакцины необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации врача. Вторая доза вакцины вводится на 21-й день, и формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться год. Беспокоиться о побочных эффектах тоже не надо. Это нормальная реакция организма на прививку. У человека могут наблюдаться симптомы ОРВИ: повышение температуры, головная боль, слабость или неприятные ощущения в мышцах, боль в месте инъекции. Все эти симптомы пройдут через несколько дней.

Каждый, кто желает поскорее вернуться к нормальной жизни, или, как минимум, хотя бы провести лето без карантина, должен проявить инициативу не только ради себя, но и для всего общества. Только ответственный подход к вакцинации поможет нам преодолеть этот недуг.

Государство на сегодняшний день закупило достаточное количество препаратов, чтобы дополнительно привить еще почти 750 тысяч человек. Первые, кто пройдут эту вакцинацию, станут щитом не только для своих родных и близких, но и для всего остального населения. А количество заражений резко уменьшится.

Существенная часть наших граждан уже переболела коронавирусом в той или иной форме. У этих людей сформировался иммунитет после болезни. Вакцинация еще больше увеличит количество иммунизированных людей. Благодаря ей возрастет число людей, устойчивых к возбудителю COVID-19, а это в разы ускорит возвращение к жизни до пандемии. Это огромный шаг к победе над COVID-19. Поэтому все мы должны привиться вакциной. Это лето мы непременно проведем лучше, чем в прошлый раз.

М.Ахмедзаде