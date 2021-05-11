https://news.day.az/politics/1341952.html Азербайджан осуждает любые проявления террора – Джейхун Байрамов
Азербайджан осуждает любые проявления террора – Джейхун Байрамов
Мы осуждаем проявления террора в любой форме, и это еще раз говорит о необходимости объединения всех государств против этого явления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Сейчас во время наших обсуждений поступила информация о том, что в городе Казань произошла трагедия. В результате теракта получили ранения и погибли люди. Это произошло в школе. Я хотел бы выразить соболезнования членам семей погибших", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре