Спикеры парламентов Азербайджана и Турции обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

14 мая состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом, передает Day.Az со ссылкой на парламент.

Шентоп поздравил председателя и депутатов Милли Меджлиса с праздником Рамазан, пожелал процветания народу Азербайджана.

В свою очередь, спикер Милли Меджлиса передала поздравления своему турецкому коллеге, депутатам собрания и турецкому народу.

В ходе телефонного разговора спикеры двух братских стран обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.