https://news.day.az/politics/1342656.html Спикеры парламентов Азербайджана и Турции обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес
Спикеры парламентов Азербайджана и Турции обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес
14 мая состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом, передает Day.Az со ссылкой на парламент.
Шентоп поздравил председателя и депутатов Милли Меджлиса с праздником Рамазан, пожелал процветания народу Азербайджана.
В свою очередь, спикер Милли Меджлиса передала поздравления своему турецкому коллеге, депутатам собрания и турецкому народу.
В ходе телефонного разговора спикеры двух братских стран обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре