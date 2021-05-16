При поддержке государства в Азербайджане сохраняются традиции мультикультурализма.

Об этом в воскресенье сказал Trend глава Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, передает Day.Az.

По его словам, посещение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой Албанской церкви Святой Девы Марии и других религиозных мест в Габалинском районе сразу после фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше - наглядный пример внимания, проявляемого в стране к религиям.

Он отметил, что в Азербайджане представители всех этнических групп и религий проживают как одна семья, в стране сохраняются традиции мультикультурализма: "Мы всегда чувствуем внимание Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой к удинскому народу. Это внимание растет день ото дня. Посещение главой государства и членами его семьи албанских церквей еще раз доказывает, что Азербайджан - мультикультуральная страна".

Роберт Мобили рассказал и о реставрации Албанской церкви Святой Девы Марии в поселке Нидж: "Реставрация церкви Святой Девы Марии была начата в 2019 году Фондом Гейдара Алиева и завершилась в ноябре 2020 года во время 44-дневной войны, что само по себе является посланием миру. Несмотря на войну, реставрация церкви продолжалась, что позволяет говорить, что Азербайджан - светская страна. В стране проявляется забота и внимание ко всем народам и религиям, в том числе удинскому народу. В Азербайджане народы поддерживают друг друга. Так было и во время 44-х дневной Отечественной войны. Каждый гражданин, независимо от религиозной и этнической принадлежности, встал на защиту Родины. Мы вернулись на наши земли в Карабахе".