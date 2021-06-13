Иностранные дипломаты осмотрели вандализм армян в Джума-мечети в Агдаме

Представители аккредитованного в Азербайджане иностранного дипломатического корпуса ознакомились с варварством, совершенным армянами в агдамской Джума-мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация была проинформирована о военных преступлениях, разрушении армянами культурных, исторических и религиозных памятников. Было отмечено, что армяне совершили беспрецедентный вандализм против исторического и культурного наследия Азербайджана в Агдаме, как и в других оккупированных регионах. Памятники, культурные центры, мечети, кладбища в этом районе были разрушены, осквернены, а некоторые были арменизированы. Одним из исторических и религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является Джума-мечеть в Агдаме, построенная в 1868-1870 годах по проекту архитектора Кербалая Сафихана Карабахи.

Эта мечеть внесена в список памятников государственного значения и принадлежит школе "Архитектура Карабахской мечети". Армяне не разрушили мечеть полностью, так как использовали ее минареты для координации и наблюдения в военных целях. Минареты мечети разрушены изнутри, потолок в нескольких местах обрушился, а дизайн и надписи намеренно изменены до неузнаваемости.