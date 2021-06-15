https://news.day.az/politics/1352672.html Байден и Путин обсудят Карабах
Байден и Путин обсудят Карабах
Президент США Джо Байден и Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Женеве в числе других вопросов обсудят и Карабах.
Как сообщает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков.
Президенты обсудят практически все темы, волнующие и Москву, и Вашингтон, в том числе нерешенные двусторонние вопросы, стратегическую стабильность и региональные конфликты, сказал Ушаков.
По его словам, в частности на повестке встречи стоят такие вопросы, как Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове.
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