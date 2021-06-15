Байден и Путин обсудят Карабах

Президент США Джо Байден и Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Женеве в числе других вопросов обсудят и Карабах.

Как сообщает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

Президенты обсудят практически все темы, волнующие и Москву, и Вашингтон, в том числе нерешенные двусторонние вопросы, стратегическую стабильность и региональные конфликты, сказал Ушаков.

По его словам, в частности на повестке встречи стоят такие вопросы, как Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове.