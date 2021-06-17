https://news.day.az/politics/1353569.html МИД России отметил важность передачи Азербайджану минных карт
МИД России отметил важность передачи Азербайджану минных карт
"Мы приветствуем выдачу Азербайджаном 12 июня 15 граждан Армении".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В то же время мы считаем важным решение других гуманитарных вопросов. В частности, разминирование территорий и предоставление карт заминированных районов... Вы знаете о наших усилиях в этом направлении!", - сказала представитель МИД России.
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