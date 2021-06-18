https://news.day.az/politics/1353912.html Джейхун Байрамов провел переговоры с иранским и афганским коллегами
Джейхун Байрамов провел переговоры с иранским и афганским коллегами
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил глава МИД Азербайджана в Twitter.
Байрамов также встретился с министром иностранных дел Афганистана Мохаммедом Ханифом Атмаром.
В ходе встреч в рамках Дипломатического форума в Анталье стороны обменялись мнениями по двустороннему сотрудничеству, вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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