Джейхун Байрамов провел переговоры с иранским и афганским коллегами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил глава МИД Азербайджана в Twitter.

Байрамов также встретился с министром иностранных дел Афганистана Мохаммедом Ханифом Атмаром.

В ходе встреч в рамках Дипломатического форума в Анталье стороны обменялись мнениями по двустороннему сотрудничеству, вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.