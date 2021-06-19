Президент Германии как пример для армян

Способность к покаянию, к признанию вины за совершенные преступления - это то, что вызывает уважение во всем мире. Германия пользуется во всем мире заслуженным уважением не только ввиду своей экономической мощи, высокому уровню жизни и социальной защищенности граждан страны, а также демократии. Немцы заставили себя уважать именно по причине готовности признать вину за горе, принесенное их страной жителям разных стран и народов мира.

В очередной раз мы увидели это ныне. Главной государственной церемонией памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, администрация федерального президента объявила его выступление 18 июня в германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст" - бывшем "Музее капитуляции". Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер военную кампанию нацистской Германии против Советского Союза назвал "разгулом ненависти и насилия, радикализацией войны и превращением ее в безумие тотального уничтожения".

"Те, кто вел эту войну, убивали людей всеми мыслимыми способами, проявляя невиданные прежде жестокость и зверства, - говорил Штайнмайер. - Война немцев против Советского Союза была варварством убийц". Он подчеркнул, что неправильно думать, что зверства чинили расстрельные команды СД, СС и их пособники, а солдаты вермахта честно воевали.

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"Они следовали за вермахтом, за германскими солдатами, которые уже до них успевали ограбить, измучить или убить по подозрению в партизанской деятельности местных жителей. Преступная захватническая война велась в военной форме вермахта. В ее жестокости есть и доля вины солдат вермахта. Много, слишком много времени, понадобилось нам, немцам, чтобы признаться самим себе в этом факте", - заявил президент Германии.

В своем выступлении Штайнмайер обратился к России, Украине, Беларуси и другим странам бывшего Советского Союза, пострадавшим от смертоносной войны, развязанной Германией. "С печалью преклоняюсь перед душами погибших украинцев, белорусов и русских, а также других народов бывшего государства. Советский Союз", - сказал он.

И это не первый пример публичного покаяния со стороны руководителя ФРГ. Два года назад тот же Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны. Свою речь он произнес во время церемонии в польском Велюне в память о 80-летии с начала Второй мировой войны. Политик сказал, что "склоняет голову перед жертвами нападения на Велюнь". Он отметил, что нацисты совершили преступления против человечности в Польше. Президент ФРГ произносил речь на немецком и польском языках.

И это была далеко не первая подобная речь, далеко не первого руководителя ФРГ. Весь мир до сих пор вспоминает поступок Вилли Брандта , который стал первым канцлером ФРГ, который приехал в Польшу. Со времени окончания Второй мировой войны на тот момент прошло 25 лет. Вилли Брандт приехал в Варшаву, чтобы открыть новую страницу в отношениях между двумя странами, начать свою новую восточную политику, направленную на сближение со странами Восточной Европы.

Утром 7 декабря 1970 года Брандт возложил венок к мемориалу, посвященному восстанию в Варшавском гетто - отчаянному и дерзкому сопротивлению обреченных на смерть и боровшихся за сохранение своей чести евреев. Канцлер поправил черно-красно-золотую (цвета немецкого флага) ленту на венке и затем, склонив голову, встал на колени на холодный гранит. Он простоял на коленях 30 секунд, но эти полминуты стали одним из самых значительных и самых знаменитых событий новейшей истории Европы.

А теперь, давайте обратим взор на Армению. Политики, историки, общественные деятели, журналисты этой страны очень любят рассуждать о древности армянского народа, приводить придуманные или реальные высказывания об армянах философов прошлого. Они считают себя носителями какой-то особой культуры, якобы настолько значимой, что вклад в мировую историю иных стран и народов кажется мелким. Они называют себя потомками первого христианского государства на Земле.

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При этом, за все три десятка лет независимости Армении, за все годы, что длилась оккупация Арменией территорий Азербайджана, за 29 лет, что минули после геноцида в Ходжалы, ни один президент этой страны не попросил прощения у Азербайджана, у азербайджанского народа. Ни один! В том числе и первый президент РА Левон Тер-Петросян, которого почему-то называют мудрым.

Да, он сейчас констатирует очевидные вещи. Что Армения проиграла войну, что ее вынудят согласиться на признание итогов этой 44-дневной войны. Но нельзя забывать о том, что оккупация 20% территорий Азербайджана, захват Шуши, геноцид в Ходжалы произошли именно в период президентства Тер-Петросяна. И этот политик, любящий изображать из себя оракула, не признал своей личной вины, вины Армении за все совершенные против Азербайджана преступления.

Более того, сейчас мы видим, как к власти в Армении отчаянно рвутся те, чье место на скамье подсудимых. Третий президент РА, бывший карабахский сепаратист Серж Саргсян ныне приводит какие-то доказательства преступлений действующей власти. Но он никогда не признавал и не признает вины Армении за варварство, за убийства азербайджанцев, за оккупацию пятой части территории нашей страны. Более того, именно он попытался оправдаться за геноцид в Ходжалы чудовищной фразой, сказанной в интервью Томасу де Ваалу, про то, что данная акция была совершена с целью устрашения мирного азербайджанского населения.

А второй президент Армении, также бывший карабахский сепаратист Роберт Кочарян, и вовсе считается фаворитом на нынешних выборах. Он собирает массовые митинги. Тысячи и тысячи граждан Армении готовы проголосовать за того, кто варварски грабил чужие земли, кто является военным преступником. Именно Кочарян является автором кошмарной фразы про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев". И вот за этого нациста и фашиста, открыто заявляющего не о важности покаяния за уже совершенные Арменией преступления, а призывающего к "военному реваншу", готовы проголосовать армяне. И именно поэтому никто и никогда не будет считать эту страну цивилизованной, рукопожатной, достойной уважения. Вне зависимости от итогов любых выборов. До тех пор, пока в РА не появятся свои Вилли Брандты, а они, судя по всему, никогда не появятся.

Акпер Гасанов