Президент Германии как пример для армян

Способность к покаянию, к признанию вины за совершенные преступления - это то, что вызывает уважение во всем мире. Германия пользуется во всем мире заслуженным уважением не только ввиду своей экономической мощи, высокому уровню жизни и социальной защищенности граждан страны, а также демократии. Немцы заставили себя уважать именно по причине готовности признать вину за горе, принесенное их страной жителям разных стран и народов мира.

В очередной раз мы увидели это ныне. Главной государственной церемонией памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, администрация федерального президента объявила его выступление 18 июня в германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст" - бывшем "Музее капитуляции". Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер военную кампанию нацистской Германии против Советского Союза назвал "разгулом ненависти и насилия, радикализацией войны и превращением ее в безумие тотального уничтожения".

"Те, кто вел эту войну, убивали людей всеми мыслимыми способами, проявляя невиданные прежде жестокость и зверства, - говорил Штайнмайер. - Война немцев против Советского Союза была варварством убийц". Он подчеркнул, что неправильно думать, что зверства чинили расстрельные команды СД, СС и их пособники, а солдаты вермахта честно воевали.

"Они следовали за вермахтом, за германскими солдатами, которые уже до них успевали ограбить, измучить или убить по подозрению в партизанской деятельности местных жителей. Преступная захватническая война велась в военной форме вермахта. В ее жестокости есть и доля вины солдат вермахта. Много, слишком много времени, понадобилось нам, немцам, чтобы признаться самим себе в этом факте", - заявил президент Германии.

В своем выступлении Штайнмайер обратился к России, Украине, Беларуси и другим странам бывшего Советского Союза, пострадавшим от смертоносной войны, развязанной Германией. "С печалью преклоняюсь перед душами погибших украинцев, белорусов и русских, а также других народов бывшего государства. Советский Союз", - сказал он.

И это не первый пример публичного покаяния со стороны руководителя ФРГ. Два года назад тот же Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны. Свою речь он произнес во время церемонии в польском Велюне в память о 80-летии с начала Второй мировой войны. Политик сказал, что "склоняет голову перед жертвами нападения на Велюнь". Он отметил, что нацисты совершили преступления против человечности в Польше. Президент ФРГ произносил речь на немецком и польском языках.

И это была далеко не первая подобная речь, далеко не первого руководителя ФРГ. Весь мир до сих пор вспоминает поступок Вилли Брандта , который стал первым канцлером ФРГ, который приехал в Польшу. Со времени окончания Второй мировой войны на тот момент прошло 25 лет. Вилли Брандт приехал в Варшаву, чтобы открыть новую страницу в отношениях между двумя странами, начать свою новую восточную политику, направленную на сближение со странами Восточной Европы.

Утром 7 декабря 1970 года Брандт возложил венок к мемориалу, посвященному восстанию в Варшавском гетто - отчаянному и дерзкому сопротивлению обреченных на смерть и боровшихся за сохранение своей чести евреев. Канцлер поправил черно-красно-золотую (цвета немецкого флага) ленту на венке и затем, склонив голову, встал на колени на холодный гранит. Он простоял на коленях 30 секунд, но эти полминуты стали одним из самых значительных и самых знаменитых событий новейшей истории Европы.

А теперь, давайте обратим взор на Армению. Политики, историки, общественные деятели, журналисты этой страны очень любят рассуждать о древности армянского народа, приводить придуманные или реальные высказывания об армянах философов прошлого. Они считают себя носителями какой-то особой культуры, якобы настолько значимой, что вклад в мировую историю иных стран и народов кажется мелким. Они называют себя потомками первого христианского государства на Земле.

При этом, за все три десятка лет независимости Армении, за все годы, что длилась оккупация Арменией территорий Азербайджана, за 29 лет, что минули после геноцида в Ходжалы, ни один президент этой страны не попросил прощения у Азербайджана, у азербайджанского народа. Ни один! В том числе и первый президент РА Левон Тер-Петросян, которого почему-то называют мудрым.

Да, он сейчас констатирует очевидные вещи. Что Армения проиграла войну, что ее вынудят согласиться на признание итогов этой 44-дневной войны. Но нельзя забывать о том, что оккупация 20% территорий Азербайджана, захват Шуши, геноцид в Ходжалы произошли именно в период президентства Тер-Петросяна. И этот политик, любящий изображать из себя оракула, не признал своей личной вины, вины Армении за все совершенные против Азербайджана преступления.

Более того, сейчас мы видим, как к власти в Армении отчаянно рвутся те, чье место на скамье подсудимых. Третий президент РА, бывший карабахский сепаратист Серж Саргсян ныне приводит какие-то доказательства преступлений действующей власти. Но он никогда не признавал и не признает вины Армении за варварство, за убийства азербайджанцев, за оккупацию пятой части территории нашей страны. Более того, именно он попытался оправдаться за геноцид в Ходжалы чудовищной фразой, сказанной в интервью Томасу де Ваалу, про то, что данная акция была совершена с целью устрашения мирного азербайджанского населения.

А второй президент Армении, также бывший карабахский сепаратист Роберт Кочарян, и вовсе считается фаворитом на нынешних выборах. Он собирает массовые митинги. Тысячи и тысячи граждан Армении готовы проголосовать за того, кто варварски грабил чужие земли, кто является военным преступником. Именно Кочарян является автором кошмарной фразы про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев". И вот за этого нациста и фашиста, открыто заявляющего не о важности покаяния за уже совершенные Арменией преступления, а призывающего к "военному реваншу", готовы проголосовать армяне. И именно поэтому никто и никогда не будет считать эту страну цивилизованной, рукопожатной, достойной уважения. Вне зависимости от итогов любых выборов. До тех пор, пока в РА не появятся свои Вилли Брандты, а они, судя по всему, никогда не появятся.

Акпер Гасанов