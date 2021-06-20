Азербайджан эффективно уничтожал беспилотниками армянские танки во время войны в Карабахе

Современная армия будет иметь "сетевую архитектуру, станет более экспедиционной, ее можно будет быстрее развертывать, она будет лучше оснащена цифровыми технологиями, связывающими солдат со спутниками, в ее основе будут бригады специального назначения".

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, об этом заявил глава британского генштаба сэр Марк Карлтон-Смит на конференции Королевского объединённого института оборонных исследований

"То есть присутствие в военных зонах меньшего числа военных неизбежно означает, что армиям придется больше полагаться на современные технологии, в том числе искусственный интеллект.

Тенденции, которые мы наблюдаем во время последних военных конфликтов, заставляют радикально менять стратегические приоритеты. Короткая война между Арменией и Азербайджаном продемонстрировала, как армянские танки эффективно уничтожались дешевыми беспилотниками, которые предоставила Турция, и эти аппараты направлялись к целям без всякого риска для тех, кто ими управлял", - сказал глава британского генштаба.