https://news.day.az/politics/1354506.html Лавров обсудит Карабах с генсеком ОБСЕ
Лавров обсудит Карабах с генсеком ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид в числе других вопросов обсудят Карабах в ходе встречи в Москве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Переговоры будут посвящены широкому кругу вопросов работы ОБСЕ в трех направлениях: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.
Лавров и Шмид планируют также обсудить актуальные общеевропейские проблемы, текущую деятельность ОБСЕ и планы работы организации во втором полугодии 2021 года.
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