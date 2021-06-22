Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы посетят Азербайджан

Министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы посетят Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в своем аккаунте в Twitter.

На основе мандата верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля главы МИД указанных стран 22-24 июня посетят Азербайджан, Грузию и Армению.