https://news.day.az/politics/1354821.html Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы посетят Азербайджан
Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы посетят Азербайджан
Министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы посетят Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в своем аккаунте в Twitter.
На основе мандата верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля главы МИД указанных стран 22-24 июня посетят Азербайджан, Грузию и Армению.
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