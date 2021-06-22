22 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Баку делегацией во главе с начальником штаба командования сухопутными войсками НАТО в Измире генерал-майором Метином Токелем, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Поприветствовав гостя, Гасанов рассказал об успешном развитии связей между Азербайджаном и НАТО, деятельности азербайджанской армии в рамках различных программ и вкладе, который вносят наши военнослужащие в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

По его словам, основной целью сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в различных сферах является ликвидация нестабильности, конфликтов и угроз на евроатлантическом пространстве и создание единой системы безопасности в общемировом масштабе.

Министр подчеркнул, что это сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.

В свою очередь, Токель особо отметил, что НАТО считает Азербайджан своим надежным партнером. Он высоко оценил участие Азербайджана в борьбе с терроризмом и значительный вклад в обеспечение грузоперевозок для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

На встрече стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.