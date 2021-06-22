https://news.day.az/politics/1355098.html Начались учения «Анатолийский орел - 2021» с участием азербайджанских военнослужащих - ФОТО
Начались учения «Анатолийский орел - 2021» с участием азербайджанских военнослужащих - ФОТО
Начались международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" с участием Азербайджана, Катара, Пакистана и НАТО.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, цель учений - обмен знаниями, навыками и опытом всех участников.
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