Начались учения «Анатолийский орел - 2021» с участием азербайджанских военнослужащих

Начались международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" с участием Азербайджана, Катара, Пакистана и НАТО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, цель учений - обмен знаниями, навыками и опытом всех участников.