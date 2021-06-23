Представлен очередной выпуск программы Real - Trend в рамках совместного проекта Агентства международной информации Trend и Real TV, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В очередном выпуске программы обсуждались такие вопросы, как то, что за устойчивое развитие ООН считает Азербайджан лидирующей страной Южного Кавказа, рост товарооборота с Ираном, дальнейшие перспективы в сфере грузоперевозок, диверсификация новых транзитных возможностей и превращение Азербайджана в транзитный хаб, привлечение в Бакинский порт грузов из стран Залива и Индии, большой потенциал Азербайджана в сфере развития малого и среднего бизнеса, поощрение и просвещение предпринимателей и др.

Отметим, что программа Real - Trend транслируется на Real TV каждую среду, в 15:30, а повторный выпуск - в 22:30. В программе обсуждаются самые последние экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вниманию читателей очередной выпуск передачи: