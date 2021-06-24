Азербайджан превратился в страну-донора благодаря успешной политике

Руководствуясь Целями устойчивого развития в политике международной помощи, Азербайджан занимает достойное место в глобальной миссии донорства и для пресечения распространения в мире нового вида коронавируса оказал помощь более чем 30 странам и трем международным организациям.

Об этом говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития, опубликованном на странице Комитета содействия развитию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подчеркивается, что для оказания оперативной и координированной международной помощи в 2011 году при МИД Азербайджана было учреждено Агентство помощи международному развитию (AIDA).

Благодаря успешной политике Азербайджан превратился из страны, получающей помощь, в страну-донора.

В отчете подчеркивается, что в своей деятельности AIDA руководствуется принципами обеспечения глобального мира и безопасности жизни людей, оказывает поддержку двусторонним и многосторонним инициативам развитых стран в сферах обмена опытом, развития общественных услуг, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, повышения роли молодежи и женщин в обществе и других важных направлениях.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества и развития, начавшая функционировать с 1961 года, является влиятельной международной организацией, объединившей в себе 40 стран-доноров с высокими экономическими показателями. Азербайджан представлен в Комитете содействия развитию с 2019 года в статусе участника.