Состоялась презентация третьего Добровольного национального обзора Азербайджана

В Азербайджане под эгидой Экономического и Социального Совета ООН прошел политический форум высокого уровня. В рамках форума состоялась презентация Добровольного национального обзора достижения Целей устойчивого развития.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерстве экономики, с презентацией от имени правительства Азербайджана выступил вице-премьер, председатель Национального координационного совета по Целям устойчивого развития Али Ахмедов.

В Минэкономики отметили, что Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе и в СНГ, представившей очередной (третий) Добровольный национальный обзор в ООН.

В обзоре, подготовленном в соответствии с определенным ООН тематическим направлением, отразились вопросы политики и повышения осведомленности, влияние пандемии на реализацию повестки на 2030 год, меры по минимизации этого воздействия, прогресс в реализации ЦУР и др.

В ходе своего выступления вице-премьер Али Ахмедов рассказал о проделанной в стране работе по реализации Целей устойчивого развития, укреплении системы здравоохранения, восстановлении экономической активности, обеспечении динамичного роста ненефтяного сектора, шагах, предпринятых для развития национальной инновационной системы. Было отмечено, что сбор и анализ данных по устойчивому развитию будет постоянно совершенствоваться, а такие вопросы, как создание механизма финансирования, останутся в центре внимания.

На мероприятии была подчеркнута роль мира и стабильности в осуществлении платформы Устойчивого развития. Было отмечено, что завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года придаст большой импульс формированию безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества в регионе, расширению торгово-экономических связей, использованию новых международных и региональных транспортно-логистических коридоров. Наряду с этим, основным направлением стратегии развития Азербайджана на следующем этапе станет восстановление освобожденных и разрушенных регионов в Карабахе, а также возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.