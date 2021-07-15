Политик слова и дела: почему речи Президента Ильхама Алиева вызывают страх и истерику в Армении?

"Сейчас в Армении говорят, что Ильхам Алиев предъявляет территориальные претензии. Если есть Восточный Зангезур, то есть и Западный Зангезур. Да, Западный Зангезур - это земля наших дедов и прадедов. Я сказал, что мы должны вернуться туда. Я говорил это еще десять лет назад. Все мои выступления есть в прессе. Я сказал, что это земля наших предков, мы должны вернуться туда, и мы вернемся, и мы возвращаемся. Никто не может остановить нас. Мы обязательно вернемся, потому что другого пути нет. Теперь, после открытия всех коммуникаций, мы, конечно, вернемся, и азербайджанское население вернется на свои земли предков. В трехстороннем заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на родную землю. Наша родная земля - Зангезур, наша родная земля - Гёйчя, Иреван. Мы, кончено же, вернемся", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидов войны в Карабахе.

Вне всякого сомнения, это заявление главы нашего государства приведет к новому витку истерики в Армении. Ответят МИД РА, представители различных политических партий и кружков. Что-то напишут журналисты и политологи. Вряд ли осмелиться что-то брякнуть исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он, как и его гражданская жена Анна Акопян уже наговорили много глупого.

Фраза Пашиняна "Карабах - это Армения и точка", как и заявление мадам Акопян о том, что новая война приведет к захвату Арменией новых азербайджанских земель, осмеяны самим течением времени. Смешно сейчас вспоминать и приглашение посетить азербайджанскую Шушу для прослушивания азербайджанского мугама, которое в свое время сделала мадам Акопян в адрес Первого вице-президента Азербайджана, Первой леди нашей страны Мехрибан Алиевой.

В Шуше, как известно, более полугода уже развивается азербайджанский флаг, там прозвучал уже великий азербайджанский мугам, там восстанавливаются мечети, дома культуры, жилые здания. И все это видят иностранные журналисты и дипломаты. Видят они также и последствия армянского варварства, о чем открыто заявляют, доводя до бешенства армянскую сторону. И этому бешенству есть объяснение. В Армении понимают, что поезд ушел окончательно, что возврата к прежнему не будет, что Азербайджан вернул себе все свое.

И вернет еще. Да, флаг Азербайджана будет развиваться в Ханкенди. Причем, это произойдет скоро и вопреки попыткам армянской стороны противостоять неизбежному. Практика показала, что ни Армения, ни ее покровители в ведущих странах мира, не смогли противопоставить чего-либо Азербайджану в ходе 44-дневной освободительной войны. Да, были громкие и, зачастую, лживые заявления, угрозы, шантаж. Но, все это оказалось бессмысленной тратой времени.

Азербайджанская армия разгромила армию оккупантов. Да так, что одних только дезертиров с армянской стороны было 10.000 человек. А количество погибших с их стороны, по разным оценкам, было от шести до восьми тысяч человек. Нынешняя армянская власть отчаянно пытается скрывать реальные потери, но ей никто не верит даже в Армении. Не верит потому, что слишком часто она врала. В первую очередь, на протяжении всей 44-дневной войны. Официальный Ереван, устами разного рода "говорящих голов", заявлял едва ли не о победе над Азербайджаном.

Да, все эти заявления есть в архивах. Как и сменившие эти речи утверждения о "тактических отступлениях" армянской армии, которые в конечном итоге привели к подписанию Пашиняном акта о капитуляции. Все это помнят и граждане Армении. Уровень доверия к очередным бредням своей власти с их стороны- минимальный. При этом в стране-лузере регионального значения понимают, что во главе Азербайджана стоит политик, слова которого никогда не расходятся с делом.

"Я не думаю, что будет какое-либо серьезное отступление азербайджанцев, и я не вижу силы, которые могут заставить их это сделать". Об этом в эфире передачи Talk Time 12 июля заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Он отметил, что если бы у официального Еревана были определенные ресурсы для оказания давления, а также требования по части определения границы в свою пользу, то вполне можно было бы предположить, что данные интересы были бы учтены: "Но все наоборот. У Азербайджана есть эти ресурсы, а у Армении этих ресурсов нет".

И такого же рода комментарии звучат в Армении все чаще и чаще. Но еще громче звучит и еще будут звучать там истеричные заявления. А истерика - признак слабости, уязвимости. А еще - признание неспособности повлиять на все то, о чем говорит Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сказал, что флаг Азербайджана будет развеваться в Шуше? Он там развивается. Он говорит ныне, что азербайджанцы вернуться на родную землю, в Зангезур, Гёйчу, Иреван? Значит и это произойдет. Причем, намного раньше, чем предполагают в Армении, где нет и не будет никаких механизмов противостояния неизбежному.

Акпер Гасанов