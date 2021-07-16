https://news.day.az/politics/1362125.html Фонд «YAŞAT» возместил расходы на операцию и лечение 3 участников войны - ФОТО
Фонд «YAŞAT» возместил расходы на операцию и лечение 3 участников войны - ФОТО
Фонд "YAŞAT" продолжает оплачивать расходы на лечение раненых в войне.
Как сообщили Day.Az в фонде, "YAŞAT" возместил расходы на операцию и лечение участников войны - Ильгара Джанмамедова, Новруза Новрузова и Османа Алиева.
Напомним, для обращения в фонд "YAŞAT" и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.
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