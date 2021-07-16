Фонд «YAŞAT» возместил расходы на операцию и лечение 3 участников войны

Фонд "YAŞAT" продолжает оплачивать расходы на лечение раненых в войне.

Как сообщили Day.Az в фонде, "YAŞAT" возместил расходы на операцию и лечение участников войны - Ильгара Джанмамедова, Новруза Новрузова и Османа Алиева.

Напомним, для обращения в фонд "YAŞAT" и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.