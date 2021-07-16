https://news.day.az/politics/1362184.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.
"Разрушительные последствия экстремальных погодных условий на западе Европы вызывают беспокойство. Выражаем соболезнования родственникам жертв наводнения в Германии и Бельгии", - говорится в сообщении.
Отметим, наводнение, вызванное проливными дождями на западе Германии и в Бельгии, привело к гибели 92 человек, сотни числятся пропавшими без вести.
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