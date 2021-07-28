Армения угрожает безопасности региона обстреливая приграничные районы Азербайджана – председатель парламента Турции
Обстрел Арменией приграничных районов Азербайджана является угрозой для безопасности региона.
Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.
По его словам, обстрелы со стороны Армении могут привести к региональной войне.
Он также подчеркнул, что Турция всегда поддерживает Азербайджан.
"Во время 44-дневной Отечественной войны я находился в Баку. Турция и тогда поддерживала Азербайджан. Мы посетили Гянджу, навестили местных жителей, получивших ранения в результате ракетного обстрела города, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к преступлениям, совершенным Арменией против мирных граждан", - сказал Шентоп.
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