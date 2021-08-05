Аршак Карапетян приказал стрелять по азербайджанцам

На состоявшемся 5 августа в административном комплексе минобороны Армении заседании коллегии министр обороны Аршак Карапетян отдал приказ провокационный приказ, который может возобновить военные действия и прервать мир, достигнутый в регионе благодаря Победе Азербайджана и российским миротворцам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ и Телеграм-каналы, в частности, в своем скандальном выступлении новоиспеченный министр обороны Карапетян строго приказал немедленно открывать огонь и уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих, "которые попытаются пересечь границу Армении".

При этом он предупредил, что будут строго наказаны те командиры, на подведомственных которым территориях азербайджанцы продвинутся хотя бы на сантиметр.

Судя по всему Ереван решил торпедировать Московские договоренности о необходимости делимитации и демаркации государственной границы. Армения, кажется, начинает забывать "Железный кулак", который ничего не оставил от ее слабой армии. Забыла, как ее солдаты то и дело, что дезертировали во время 44-дневной войны. Карапетян сбежавшим трусам приказал стрелять? Если Армения вновь попытается возобновить военные действия, во-первых, эти мальчишки опять пустятся спасать свои жизни бегством, во-вторых, Азербайджан и его Победоносная армия готовы ответить на любые провокации армянской стороны, которые могут угрожать миру, безопасности и новой реальности на Южном Кавказе.