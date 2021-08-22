Пашинян сознательно идет на пограничную войну с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян затягивает процесс открытия Зангезурского транспортного коридора, подписание договора с Азербайджаном о государственной границе по картам 1975 года и подписание мирного договора на условиях признания Карабаха азербайджанским. Пашинян это никогда не подпишет, так как его действия с точки зрения нынешнего армянского государства будут антиконституционными и, значит, преступными. Война за Карабах - это конституционная обязанность сегодняшнего армянского государства, поэтому та политика, свидетелями которой мы все являемся, будет проводиться Пашиняном и дальше. То есть, армянские военные будут продолжать провокации в Карабахе.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

Наш собеседник назвал два выхода из этой ситуации:

"Во-первых, это конституционная реформа в Армении через проведение референдума об отказе от Карабаха и других азербайджанских территорий. Но на проведение референдума Пашинян вряд ли пойдет, так как это будет означать внутриполитическую чехарду в Армении наподобие той, которая была с начала этого года и в период внеочередных парламентских выборов в этой стране, что ее окончательно добьет в экономическом плане. Поэтому для Пашиняна гораздо выгоднее маленькая пограничная война, которая не затронет собственно Армению, и подписание Акта о капитуляции на условиях отказа от Карабаха", - отметил политический аналитик.

По словам профессора, тем самым Пашинян убьет двух зайцев: избавит себя от очередной внутриполитической головной боли и выставит Россию перед своим народом в качестве ненадежного гаранта суверенитета Армении, что станет важным козырем его политики переориентации его страны в прозападном направлении.

"Одну войну с Азербайджаном для подрыва материальной основы прокремлевского карабахского клана он успешно начал и проиграл ради достижения собственных целей, а поэтому у меня есть уверенность, что он спровоцирует и проиграет новую войну, чтобы отдать то, что удержать невозможно в интересах России, после чего уйдет из-под диктата Кремля под крылышко Запада. То есть, ожидается война на поражение ради избавления от наследия прошлого", - резюмировал Олег Кузнецов.

Абдул Керимханов