Турция и в дальнейшем будем рядом с братским Азербайджаном

Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он напомнил о том, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли, находившиеся под армянской оккупацией.

"Мы и в дальнейшем будем рядом с нашими братьями", - подчеркнул Х.Акар.