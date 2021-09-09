https://news.day.az/politics/1378120.html Турция и в дальнейшем будем рядом с братским Азербайджаном - Хулуси Акар
Турция и в дальнейшем будем рядом с братским Азербайджаном - Хулуси Акар
Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он напомнил о том, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли, находившиеся под армянской оккупацией.
"Мы и в дальнейшем будем рядом с нашими братьями", - подчеркнул Х.Акар.
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