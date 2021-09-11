Проармянского Эрнста хотят уволить из медиасферы России

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в скором времени может покинуть свой пост. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что отставка может произойти уже в начале нового 2022 года.

Причинами принятия такого решения называют огромные убытки, которые в последнее время переживает федеральный канал, также его плохую интеграцию с Сетью и личные мотивы Эрнста.

Инсайдеры уточнили, что на его место уже есть претенденты. Так, новой главой телеканала может стать начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков или заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский.