По случаю годовщины освобождения Баку от оккупации состоялись шествия военнослужащих

По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации состоялись шествия военнослужащих.

Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана представляет фото и видео с этих шествий: