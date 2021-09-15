https://news.day.az/politics/1380390.html По случаю годовщины освобождения Баку от оккупации состоялись шествия военнослужащих - ФОТО - ВИДЕО
По случаю годовщины освобождения Баку от оккупации состоялись шествия военнослужащих - ФОТО - ВИДЕО
По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации состоялись шествия военнослужащих.
Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана представляет фото и видео с этих шествий:
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