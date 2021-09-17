Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушение Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг на своей странице в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

"В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Мы не будем закрывать глаза на нарушения прав азербайджанцев во время 30-летней оккупации", - написал он.