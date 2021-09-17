https://news.day.az/politics/1380866.html Азербайджан привлечет Армению к ответственности - за нарушение Конвенции о ликвидации расовой дискриминации
Азербайджан привлечет Армению к ответственности - за нарушение Конвенции о ликвидации расовой дискриминации
Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушение Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг на своей странице в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
"В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Мы не будем закрывать глаза на нарушения прав азербайджанцев во время 30-летней оккупации", - написал он.
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