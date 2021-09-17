В Армении признали необходимость скорейшего запуска процесса демаркации границы с Азербайджаном
Вице-премьер Армении Мгер Григорян признал необходимость скорейшего запуска процесса демаркации границы с Азербайджаном, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Думаю, что необходимо начать определенный процесс", - сказал Григорян.
Отметим, что в ходе еженедельного брифинга 17 сентября глава пресс-службы МИД России Мария Захарова вновь указала на необходимость скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией на всем протяжении.
"Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Российские предложения на этот счет переданы и в Баку, и в Ереван. Мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса. Параллельно будем продолжать совместные с Азербайджаном и Арменией усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе", - сказала она.
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