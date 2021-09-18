Армения превращается во враждебное России государство

Как говорится, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Эта поговорка в полной мере относится к нашим соседям - то есть к Армении. Антироссийские настроения среди армян продолжают стремительно расширятся и Армения уже превращается во враждебное России государство. Если уже не превратилось.

Наблюдая за ростом русофобских настроений, поднявшихся сегодня до уровня настоящей истерии, удивляешься - как же можно так кусать кормящую руку?

После Победы Азербайджана в освободительной Второй Карабахской войне, антироссийская риторика в Армении усилилась в разы и до космических уровней. Остановить ее никак не удается, да и не хотят. Армянские телеграм-каналы по началу то и дело обвиняли в своем позорном поражении руководство РФ, которое, по логике "древнейших", должно было отправить на территорию Азербайджана свои войска. То есть армяне на полном серьезе расчитывали, что русские ребята должны были воевать и умирать вместо армянских. Далее, получив соответствующую адекватную реакцию от российского общества и истеблишмента, началась дешевая пропаганда о т.н. "враждебности" и "предательстве" России, которая не прекращается по сей день.

Если заглянуть в комментарии ежедневных тем, которые обсуждаются в армянском сегменте социальных сетей, отчетливо видно, что в мозг армян пропихивается и вдалбливается мысль о том, что Россия - это враг, от которого давно необходимо оторваться и убежать на Запад, просить помощи у НАТО, США, Франции, где успешно паразитирует армянское лобби. Особенный всплеск подобных риторик возникает при заявлениях представителей российской власти о том, что пора бы уже наконец разблокировать коммуникации на Южном Кавказе. Дошло до того, что огрызаться и указывать на ярую русофобию начали и армянофилы Сатановский, Карнаухов, в какой-то момент и Затулин... Армяне поливали и поливают грязью любого, кто настроен построить выгодное для всех будущее в регионе. Матерные слова кидаются в сторону министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, официального представителя МИД Марию Захарову, российских депутатов, политологов, экспертов, а иногда и в сторону самого Владимира Путина.

Недавний вандализм по отношению к баннеру об армяно-российской дружбе с изображением Владимира Владимировича наглядно показал, что армянское общество уже приняло всю ту пропаганду о враждебности России, которую годами вели в Армении. Мысль армян о том, что Путин - это "угроза для независимости Армении" нас вообще расмешила.

Начнем с того, что Армения уже забыла, что обязана Москве буквально всем - вплоть до самого своего существования на карте мира. Уже не говорим о куске хлеба, который у граждан страны тоже имеется за счет России. И это пустая демагогия - считать, что Москва, мол, все отняла у Армении. Наоборот, Россия дала армянам государственность и возможность как-то тянуть эту лямку. Чуть оставили армян независимыми, как они сразу развязали русофобию и начали глядеть в руки Запада.

Армении угрожает не Россия и ни какая-то другая внешняя сила, а уродливая идеология, не дающая армянскому народу зажить нормальной жизнью. Армянам всегда кажется, что у Армении когда-то было что-то "свое" и теперь она это "свое" теряет, точнее, уступает иностранным силам и вот-вот превратится в придаток российской губернии.

Пардон, а разве когда-то было иначе? Армения с самого начала своей недолгой государственности задумывалась как часть и придаток России. Что же такого небывалого происходит сегодня? Нынешние процессы совершенно закономерны и естественны - так бывает с каждой искусственно созданной за счет чужих земель страной. Третья ныне у армян республика, или двадцать пятая, но управляться с ней самостоятельно они не сумели. Именно Россия позволяет Армении как-то держаться на плаву и рассматриваться как географическая единица. Наличие на ее территории российской базы заставляет державы иногда нет-нет да посматривать в ее сторону, вспоминая, что где-то там между Азербайджаном и Грузией имеется некий участок земли. Никто, ни одно государство мира не сделало бы для нищей Армении больше, чем Россия. И, между прочим, нищая она вовсе не по вине Москвы, как принято считать в армянском обществе, а по причине жадности и воровства властей и дезориентации народа той самой уродливой идеологией, которая не дает армянам покоя.

И еще - в Армении не умеют быть благодарными. Согласно национальной идеологии, армянству обязан и должен весь мир. Само же оно не способно к элементарной благодарности и очень скоро начинает покусывать, а потом и калечить кормящую его руку. Когда-то такое случилось с Турцией, теперь то же самое происходит у Армении с Россией.

И вообще, будем откровенны - корень нынешней антироссийской истерии вовсе не в бездействии России во время 44-дневной войны или тому подобном. Армянским идеологам на все это наплевать. Когда Россия негласно поддерживала Ереван в карабахском вопросе, о "деколонизации" речи не шло, теперь же, когда она уже гласно не поддерживает армянскую позицию, она оказалась колонизатором и аспидом царя небесного.

Так что все нынешние разговоры в армянском обществе - плохая мина при еще худшей игре. В армянской повестке есть гораздо более важные вопросы, способные спасти эту страну. Например, нормализация с соседями после того, как в регионе установилась новая реальность.

М.Ахмедзаде