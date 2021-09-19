Армения может только развалить союз РФ и Беларуси

Если кто-то в России задастся целью анализировать армянское экпспертное и медийное поле, то придет к выводу, что погрузился в пещерные средневековые реалии.

Армянское общество на данном этапе больно, агрессивно и токсично. Мы могли бы сказать, что это не наша проблема. Однако, это, увы, стало и нашей проблемой, поскольку все эти вирусы неадекватности выливаются в российское информационное пространство, так как многие наши СМИ скуплены армянским лобби. Кстати, большая часть средств, идущих на армянскую пропаганду в России, из России же и выкачивается.

Печально, что неадекватные армянские политики получают трибуну для своих шизофренических тезисов и провокационных призывов во многих ведущих СМИ РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, один из таких завсегдатаев российских СМИ некий Артешес Гегамян, которого очень любит проармянское агентство, а еще Гегамяна почему-то полюбил "Московский комсомолец". И вот этот Гегамян, пользуясь армянскими преференциями в российских СМИ, лжет и засоряет мозги российской аудитории.

Во-первых, он в традиционной дашнакской манере пытается натравить Россию на ее ключевых и достаточно влиятельных региональных партнеров - Азербайджан и Турцию.

Также этот провокатор вновь пытается спрятать армянский реваншизм за ширмой христианства и стравить мусульман и христиан. Арташес лепечет про "исламскую дугу", пытаясь заретушировать "великую армению", фрагменты которой они пытаются втыкнуть по территориям соседних государств, включая Россию. И потом, разве Армения "христианский буфер"? Нет, в новых реалиях это форпост глубинного государства в нашем регионе. Пойдите, посчитайте число американских представителей и биолабораторий!

Не найдя фигового листка для прикрытия антроссийских настроений в Армении, Гегамян стонет, что Россия якобы "кинула" Армению. Армения давно кинула Россию своей комплиментарной политикой и нашим, и вашим.

А еще Арташес разглагольствует о "тюркизации" Аджарии (Грузия), при этом никак не уоминая об арменазации Абхазии, юга России и росте армянских сепаратистских настроений в южных регионах РФ.

А еще умник Арташес требует от Москвы "установления российского протектората над Нагорным Карабахом". Это означает опять русскими руками таскать армянам каштаны из раскаленного костра. А еще это означает неминуемую масштабную кровопролитную войну в регионе. К этой цели подталкивает Россию политическое армянство и ангажированные СМИ.

"И, "вишенка на торте" от Гегамяна в качестве "бонуса" для России - введение токcисного государства Армения в состав союзного государства России и Белоруссии. Исход в этом случае будет только один - усилиями армян развалится еще и союз России с Белоруссией. Оно нам надо?", - пишет Градатор.