Армянское лобби готовит своих депутатов в Госдуму и пытается захватить юг РФ - РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ
На юге России развиваются опасные события. Армянство продолжает беспрепятственно отжимать Краснодарский и Ставропольский края РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, сейчас армянское лобби занято продвижением своих ангажированных депутатов в Госдуму РФ, готовых за депутатский мандат подарить армянству часть территорий своей страны.
Армянские политические маневры, обернутые в социально-культурные программы, принимают все более интенсивный характер на юге России - эти территории армянство уже давно считает своими, и по факту край уже стал армянским, остается лишь закрепить этот процесс на политическом уровне. К чему все и идет.
Глава Спрута армян России, который именуется Союзом армян России, Ара Абрамян в связке со своим краснодарским эмиссаром Камо Айрапетяном ведут постоянную координацию по реализации армянских проектов в этом крае.
Как один из последних примеров - 12 сентября в г. Пятигорске (Ставропольский край) под председательством президента Общероссийской общественной организации "Союз армян России" Ара Абрамяна прошло межрегиональное совещание руководителей и актива региональных отделений САР и других армянских якобы "национально-культурных" организаций, действующих в субъектах РФ, входящих в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Это уже которое по счету армянское мероприятие только за небольшой период времени? Сотое?! К чему такая активность?
Самой многочисленной на совещании была делегация Регионального отделения САР Краснодарского края, возглавляемая председателем отделения, а точнее армянским эмиссаром Камо Айрапетяном.
Абрамян давал ценные наставления своей пастве. Находясь в России и будучи гражданином РФ, Абрамян почему-то большую часть своего выстуления посвятил ситуации в Армении и азербайджанском Карабахе, из которого армянство, как известно, пыталось вылепить квази государство "арцах". Теперь по такой же почти модели пытаются вычленить Краснодарский "арцах" на территории РФ.
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Армянские СМИ России пишут: "В выступлении Президента САР Ара Абрамяна были затронуты различные вопросы и задачи, стоящие перед армянской диаспорой России. В частности, говорилось о критической общественно-политической и экономической ситуации в Армении и "арцахе" и необходимости действенного участия САР в решении проблем, стоящих перед двумя армянскими государствами".
Возникает логичный вопрос: почему армянская диаспора РФ должна решать вопросы, связанные с двумя иностранными государствами - Арменией и Азербайджаном, учитывая, что Карабах ("арцах") - это часть Азербайджана. Что значит "действенное участие САР" в делах других государств? Ведь САР - это же общественная диаспорская организация, а не аппарат Президента РФ. Что, Абрамян уже Путина сместил? И Россия - уже часть "великой Армении"?
Когда глава Союза армян России объединяет все задачи армянства в одно целое, без привязки к территориям конкретных государств, это означает, что армянство рассматривает все названные области как единые части своего несуществующего государства. То есть, им плевать, что Краснодар и Ставрополь - это Россия, им плевать, что Карабах - это Азербайджан. Они уже пришили эти территории к Армении и все вместе рассматривают как часть свооего утопического проекта "великая Армения". Хотя почему утопического? При такой пассивной позиции со стороны руководства России армянские планы вполне себе могут и свершиться...
А параллельно с САР активизирована и Армянская апостольская церковь, хотя этот армянский институт никогда и не дремлет. Армянская церковь стоит во главе всех политических целей армянства, не отказываясь от инструментов войны и кровопролития.
Как известно, 8 сентября Верховный Патриарх Армянской Апостольской Церкви Католикос Всех Армян Гарегин Второй в Эчмиадзине принял делегацию армянской общины города Новороссийска Краснодарского края. Кстати, этот российский город тоже во власти и в планах армянской диаспоры.
Представителей Кубани возглавлял Глава Епархии юга России ААЦ архиепископ Мовсес Мовсесян. В составе делегации были: председатель Новороссийского общества "Луйс" (местное отделение САР в г. Новороссийске) Владимир Мхитарян, заместитель председателя РО ООО САР Краснодарского края по Азово-Черноморскому округу Георгий Погосов и хачкавор церкви Сурб Григор Лусаворич Самвел Азатян. Армяне там все при должностях и округах.
В ходе беседы архиепископ Мовсес поставил Католикоса Всех Армян в известность о том, что 16 октября в Новороссийске пройдет церемония освящения церкви Сурб Григор Лусаворич, строительство которой было недавно завершено. В связи с этим Католикосу было передано приглашение посетить Краснодарский край и лично провести церемонию освящения нововозведенной армянской церкви.
Армянские церкви уже заполонили весь юг России, а каждая такая церковь - это армянский идеологический штаб. Скоро Гарегин посетит Краснодарский край и получит полный отчет от своих адептов о степени готовности армянской диаспоры к более решительным политическим действиям.
Мы уже не говорим о том, что САР ведет подрывную деятельность и никого не спрашивая вмешивается в дела других суверенных государств, игнорируя официальные органы и интересы собственно РФ. Беспрецедентная ситуация!
А чтобы легче было продвигать свои интересы, армянское лобби продолжает скупать депутатов. Затулина и Милонова уже мало для реализации больших целей типа присваивания чужой территории.
Армянская диаспора будет голосовать за тех депутатов, которые наобещали исполнять все требования армянства. Торг уже состоялся. Важно понимать еще и то, что торг идет не просто мандатами, а территориальной целостностью РФ!
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