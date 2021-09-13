Попытки армянского лобби навредить отношениям Баку и Москвы обречены на провал

Армянское лобби в России, опирающееся на потенциал диаспоры, после шока, пережитого от поражения Армении в Карабахской войне, действительно, активизировалось. Это не слухи. Достаточно зайти на сайт Союза армян России, чтобы в этом убедиться, сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса Татьяна Полоскова.



Так, 2 сентября на указанном сайте было опубликовано обращение главы САР к диаспоре в связи с "днем независимости" упраздненного по итогам войны сепаратистского образования. В обращении, полном громких эпитетов и прочей чепухи, звучит надежда на то, что "карабахский вопрос получит своё справедливое решение". Это прямой призыв к реваншу.

Там же опубликован тест выступления депутата ГосДумы Константина Затулина на заседании Сочинского отделения "Союза армян России". К. Затулин отметил, что "поведение Азербайджана и Турции, ставших по отношению к Армении и России одним целым, не позволяет нам уверовать в мир, а не перемирие по итогам этой войны". Он также вновь заговорил о "статусе" и посетовал на рост антироссийских настроений в Армении.

Возражу: антироссийские настроения в Армении активизировались не в связи с последними событиями в Карабахе. А гораздо раньше. Еще в 2017 году, после очередной поездки в эту страну я писала в аналитической записке для одного из российских государственных ведомств, что негативное отношение к России явно присутствует в Армении, особенно, в молодежной среде. Русский язык практически вытеснен из вузов, за исключением Российско-армянского славянского университета.

Стоит обратить внимание, что на сайте "Союза армян России" особенно много внимания уделяется южным регионам России, в частности, Кубани. Армянская диаспора в этих регионах трактуется как якобы опора России на пограничных рубежах. Хотела бы поспорить. Вместе с группой экспертов я сейчас провожу мониторинг деятельности армянских диаспор в Краснодарском крае, Ростовской области. Пока проходит первый период контент-анализа, но через месяц уже начнутся экспертные опросы на местах. Я получаю пачки писем от представителей казачества и других организаций этих регионов, где содержится информация о деятельности армянских ОПГ, о том, что имеются примеры конфликтных ситуаций, в частности, отъема бизнеса, а при попытке найти справедливость казаков обвиняют в разжигании межнациональной розни.

В целом, информационный фон в России сейчас насыщен проармянской, не всегда грамотной, но зачастую хлесткой риторикой. За лето армянские лоббистские структуры, оправившись от шока после поражения Армении, провели определенную работу в коридорах российской власти, в СМИ, в экспертной среде. Было выделено из бизнес-структур из той же диаспоры, и не только российской, финансирование на это. И сейчас мы наблюдаем второй виток информационной войны. Уже с учетом тех просчетов, которые были.

Мне на днях позвонил один очень статусный российский чиновник и в разговоре бросил такую фразу: "Я удивляюсь, как российским официальным медиа-ресурсам, при их возможностях, удалось так бездарно провалить информационную войну в 2020 году в разгар Карабахской войны. В подобном случае Симоньян бы надо провести разбор полетов, почему так получилось, ведь в трубу миллионы вылетели". На мой взгляд, финансовые возможности не всегда гарантия профессиональной работы. А ежедневный истеричный проармянский визг на центральных телеканалах сыграл обратную роль.

Сейчас очевидно, что новая компания запущена. Ее операторы отрицают итоги войны, призывают к возвращению обсуждения статуса Карабаха, пугают неминуемой азербайджано-турецкой агрессией. Не удивлюсь, если через некоторое время раздадутся призывы и к силовому варианту. К сожалению, мы не видим не только равноценного отпора, но хотя бы контрпропагандистского участия со стороны азербайджанской диаспоры в России.

Основной части российского общества эти поползновения не понятны. Позиция: "не наш это вопрос, и зачем мы послали туда наших ребят" звучит в бытовых разговорах и в соцсетях довольно часто. Среди экспертов после победы Баку четко наблюдается тенденция увеличения количества тех, кто поддерживает Азербайджан. Это обычная ситуация - как поется в известной песне группы ABBA, "победитель забирает все".

Есть ли попытки скорректировать курс России по отношению к Баку? Конечно. С конца 90-х деятельность, именуемая "коррекция внешнеполитического курса", стала очень прибыльным бизнесом. Осуществляется она через лоббистские коридоры. Ну, а встретят ли эти усилия понимание, будет видно по заявлениям и конкретным шагам российской власти.



Повторюсь, цель этой активности - создать проблемы в развитии российско-азербайджанского диалога, заморозить возвращение всей оккупированной территории Карабаха Азербайджану, тормозить открытие коридоров и т.п. Насколько сильно эти потуги повлияют на наши двусторонние отношения, зависит от ряда факторов.

Денег, для того, чтобы купить всех лиц в России, влияющих на принятие решений, не хватит ни у одной диаспоры. Да далеко не все в коридорах власти и пойдут на такие контакты. Есть противодействующие силы в структурах власти, исходящие не из личных интересов, а действующие во благо страны. В самой армянской диаспоре, в том числе, среди журналистов и ученых, есть много тех, кто считает, что Карабах потерян окончательно и, дабы не потерять Ереван и саму государственность Армении, не нужно разжигать почти потухший пожар. Простые армяне, с которыми я общаюсь, вообще винят по всем Ереван. Но есть и другие мнения.

Конечно, Россия объективно заинтересована в дружественных отношениях с Азербайджаном, который реально может обеспечить стабильность на Южном Кавказе. Время поддержки сепаратистских тенденций в этом регионе прошло. Это объективно. Россию ожидает неминуемая смена политических элит. И это тоже важный фактор грядущей перезагрузки внешней политики. Поэтому я оптимистично смотрю на перспективы российско-азербайджанских отношений.

Каково защищать позицию Азербайджана в России в сложившихся условиях? Ну а как вы сами думаете? На открытую дискуссию никто не идет. Хотя я готова на такой формат. Пишут гадости и угрозы в соцсетях, наивно думая, что человек с моим жизненным и профессиональным опытом будет реагировать на это. То глаз зубочисткой угрожают выткнуть, то подкараулить у подъезда и кислоты плеснуть и т.п. Пару месяцев назад подослали какого-то мальчика вызвать меня на улицу на разборку. Пришлось в полицию обратиться.

Ну, и домашних предупредить, чтобы кому попало не открывали.

Бывают и другие методы давления - то важный проект сорвется непонятно почему, а потом выясняется, что братья-армяне постарались. То еще что-то аналогичное. Ну, а у моих коллег бывали и посерьезнее ситуации.

Но для меня неизмеримо важнее благодарные письма из Азербайджана. Особенно, от матерей тех, кто освобождал Карабах. Я свой выбор сделала и менять его не собираюсь.

Лейла Таривердиева