В Армении очередной всплеск антироссийских настроений

Плевать в колодец, из которого пьешь, это давняя, возможно, даже древнейшая особенность менталитета поселившегося двести лет назад по соседству с нами народа. В этом плане армянство действительно уникально. История не знает более неблагодарного и недальновидного народа.

Мы уже говорили о разворачивающейся в Армении очередной серии бесконечного антироссийского сериала. Лихо закрученный сюжет набирает обороты, и потому будет не лишним проследить за продолжением развития действа.

Было вполне ожидаемо, что после неудачного визита в Москву нового министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна, обидки на Россию в армянском обществе и политических кругах обострятся. Конечно, с самого начала не стоило возлагать на этот визит особых надежд, но в Армении привыкли жить иллюзиями и принимать миражи за действительность. Когда антироссийские всплески ограничивались расистскими шествиями и местными СМИ, и даже Фейсбуком, они не давали такого резонанса, как сегодня, в эпоху Телеграма. Сегодня в эту социальную сеть выбрасывается огромное количество армянской ненависти и злости. Армянские пользователи атакуют российские Телеграм-каналы (об атаках на нас мы в данном случае не говорим), а в своих аккаунтах выставляют материалы антироссийского содержания, соревнующиеся в неадекватности.

Последние наблюдения показывают, что армянская пропаганда пустила в ход новую тактику. Помимо обвинений в адрес России, делаются попытки сформировать у россиян комплекс неполноценности. Русским внушается, что их власти, мол, болваны, которыми крутят и вертят Баку и Анкара. Позор вам, а еще держава... Такие посты, по расчетам пропагандистов, должны породить у россиян комплексы и ненависть к Азербайджану и Турции и поддержать антироссийский огонь в самом армянском обществе. Впрочем, для последнего особых усилий не требуется.

Размещаются мемы, коллажи, записи соответствующего содержания. Одним из таких шедевров поделился на днях небезызвестный российский эксперт Сергей Карнаухов. Это один из экспертов, усердно творивших непогрешимый образ армян для российской аудитории. Благодаря, в том числе и его усилиям российское телевидение воспринимается в Азербайджане как исключительно проармянское. Он участвовал в ТВ-вакханалиях (иначе российские политические ток-шоу не назовешь) периода 44-дневой войны, заделался "специалистом" по карабахским делам, сторонником героизации в РФ террориста Монте Мелконяна и так далее. Но армяне, как всегда, перегнули и перешли границы, и Карнаухов сорвался, высказав в своем телеграмме все, что об этом думает. Ну, не совсем все, но антироссийский настрой армян ему признать пришлось. Слишком уж отвратно это выглядит, когда армянские пользователи унижают и пинают его страну, насмехаясь над державой, благодаря которой и за счет которой вообще существуют в этом регионе.

Сам съевший на пропаганде не одну собаку, одиозный эксперт оценил "труды" армянских националистов: "Поводы примитивны и просты, рассчитаны на широкие массы. Работает все очень хорошо". Да, что правда, то правда - армянская пропаганда хорошо знает, где у армян заветная кнопка, где тот центр удовольствий, стимулируя который, можно направлять общество к нужной кормушке. К сожалению, армянское общество готово потреблять все, что ему подсовывают и что соответствует болезненному самомнению. А тем более, когда объект, в данном случае Россия, сам дает столько поводов - Москва не вмешалась в войну, не помогла Армении сохранить оккупацию, поддерживает инициативы Баку и еще смеет говорить о форматах, озвученных Анкарой. Более чем достаточно для того, чтобы армянское общество принялось массово плевать в сторону северного соседа. Живущее исключительно прошлым армянство умеет фрагментарно "терять" историческую память, когда это необходимо. Возможно, это оттого, что в исторической памяти столько хлама, что реальные факты теряются между нагромождениями лжи. Потому армяне "забыли", кому обязаны своими появлением в регионе, кто открыл им дорогу на чужие земли и практически преподнес им их на тарелочке, перешагнув через кровь и слезы азербайджанского народа.

Много чего было за два столетия, но азербайджанский народ умеет оставлять плохое в прошлом и брать в будущее только хорошее. В отличие от соседей, живущих ненавистью, лишающей их перспектив.

Примечателен как сам пост Карнаухова, так и комментарии его российских подписчиков. Среди почти полуторатысяч комментариев достаточно поддерживающих мнение автора. Много, конечно, шовинистических выпадов во все стороны, оправданий армянского нацизма и нечистоплотности пропаганды, но немало и признающих: антироссийский настрой армянства переходит все границы.

По большому счету, Россия не должна занимать какой-то позиции в отношениях Азербайджана и Армении. Но так уж вышло исторически, что эта держава влияет на регион, и к разрушительному карабахскому конфликту она также имеет прямое касательство. Поэтому армянская пропаганда в своей деятельности всегда имеет в виду россиян. Десятилетия пропаганды сделали свое дело, на ее хлебах взросли всевозможные затулины и карнауховы, она создала ложные, иллюзорные представления об армянах и Армении, благодаря которым россияне по умолчанию долгое время считали себя обязанными стоять на армянской позиции и видеть врага в Азербайджане. Хотя более честного и благородного союзника, чем Баку, России не найти. Так же, как не найти более ненадежного партнера, чем Армения, всегда держащая нож за спиной.

После победоносной Отечественной войны Азербайджана ряды проармянский рекрутов в России несколько поредели. Поддерживать проигравшую, причем, позорно и недостойно проигравшую Армению - удовольствие не большое, даже если за это платят. Вот и Карнаухов прозрел. Кто бы мог подумать. Еще три месяца назад он в передаче Соловьева трогательно расписывал сценарий торжеств по случаю почтения памяти Монте Мелконяна в Москве (к слову - не состоявшихся). А сегодня...

Кто следующий?

Лейла Таривердиева