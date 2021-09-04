"В Армении царят антироссийские настроения и русофобия"

О том, что на российских телеканалах балом правят нерукопожатные проармянские персонажи, которые постоянно распространяют ложь, известно было давно. В длинной очереди всевозможных симоньян, коеосаянов, бабаянов и прочих соловьевых, багдасаровых постоянно реанимируются армянские мифы. Среди таких "экспертов" есть и персонаж под именем Сергей Карнаухов, давно записавшийся в ряды сторонников карабахских сепаратистов и террористов, который на днях внезапно прозрел, наконец-то заметив процветающую в Армении русофобию, о которой мы говорили не раз.

Так вот, Карнаухов опубликовал в своем телеграм-канале пост, где неожиданно признал, что среди армян на самом целе царят анти-российские настроения, которые направлены на наращивание ненависти к России и русским.

"Поводы примитивны и просты, рассчитаны на широкие массы. Работает все очень хорошо", - написал так называемый "политолог", чем вызвал еще большую ненависть у армян.

Данная публикация вызвала широкий резонанс и среди российских подписчиков Карнаухова, набрав более 1300 комментариев. Примечательно, что абсолютное большинство оставивших отзывы согласились с его мнением. Таким образом они в очередной раз подтвердили тот факт, что Армения, будучи самым мононациональным государством не только на Южном Кавказе, но и во всей Европе, проявляет нетерпимость в отношении других народов и национальностей.

Как видим, у Сергея была явная переоценка "дружбы" армянства с Россией и он, наконец-таки, это осознал. Странно, что его слепота длилась так долго. Он в упор не замечал то, как в Армении долгие годы постоянно выжимается все российское - от телеканалов до обучения на русском языке.

Представляем вашему вниманию ряд комментариев, которые оставили подписчики под публикацией пропагандиста:

В Армении всегда зашкаливали до космических уровней туркофобия, азербайджанофобия, русофобия, юдофобия. Страна, общество которой больно таким количеством фобий, обречено на погружение в болото проблем. И никто, кроме самой Армении и армянского общества, в этом не виноват. Надеемся, что Карнаухов усвоил этот урок.

М.Ахмедзаде