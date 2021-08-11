Армянам не удастся спрятаться за спинами российских солдат

Еревану лучше соглашаться на те условия подписания мирного договора, которые предлагает Баку, пока не возник вопрос, а добровольно ли Азербайджан передавал свои земле Армении?

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник Первого класса РФ, экс-начальник Управления стран СНГ и Прибалтики Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова.

Рассчитывая дожать российскую сторону, Пашинян явно преувеличивает роль армянского лобби в России. Как поется в известной песне культовой группы ABBA, "победитель получает все". По моей информации, полученной от источников в правоохранительных органах, в ряде регионов России дана отмашка на проверку деятельности армянского крупного бизнеса, значительная часть которого тесно связана с коррумпированными кругами в органах власти и местным криминалитетом. Ряд крупных армянских коммерсантов начали вывод бизнеса из традиционных регионов деятельности в Центральной России. Скоро ощутимые проблемы возникнут у армянских ОПГ в южных регионах страны. Напомню, что среди т.н. этнических ОПГ армянские стоят на первом месте.

Отношение российского населения к Армении тоже резко ухудшилось. Об этом сообщает авторитетный Левада Центр. Так, доля отрицательно относящихся к Армении опрошенных заметно выросла: с 9 процентов в 2016 году до 21 процента в 2020-м. При таком общественном мнении идти на поводу у ереванских "хотелок" чревато проблемами с собственным населением. Кстати, по данным того же Левада Центра, отношение россиян к Турции за последние несколько лет заметно улучшилось. 48 процентов опрошенных в 2020 году отнеслись к ней хорошо, плохо - 36 процентов. В 2016 году лишь 25 процентов участников опроса воспринимали Турцию позитивно, негативно - 64 процента.

Размещать миротворцев вдоль границы можно, когда она официально существует. И когда согласие дали обе стороны. Если Пашинян говорит иное - он вводит в заблуждение собственный народ. И для блага армян будет не ждать мифического изменения ситуации в их пользу, а выполнять Московские договоренности и не бряцать оружием. Тем более, какие они вояки все уже видели. Судя по их деятельности в регионах России, армяне - типичная нация торговцев, продающая все - от белья на рынке до связей в эшелонах власти.

Что касается пожеланий, высказанных Николом Пашиняном, то, на мой взгляд, он сам давно уже ничего не хочет. Кроме удержания личной премьерской власти. Даже если и хочет, но не может. По одной простой причине: он пытается маневрировать между различными группами влияния в Армении, в России, в той же Франции. И, конечно, на него давят зарубежные структуры армянской диаспоры, представители которой придерживаются разных взглядов на дальнейшее развитие ситуации на Южном Кавказе. Он не может не учитывать и уже подписанные с Азербайджаном Московские договоренности, а также обещания, данные, но не зафиксированные для публичного обсуждения. Такой формат тоже бывает и часто.

Пашинян явно заинтересован в том, чтобы мирный договор был подписан на тех условиях, которые выгодны Еревану. Именно поэтому происходят провокации на т.н. границе, и я уверена, что в российских коридорах власти есть лоббисты, которые заинтересованы в подобном развитии событий. Лоббисты всегда отрабатывают заказ.

Почему я говорю о границе между Арменией и Азербайджаном "так называемая" - потому, что она действительно, официально не существует. Договор о демаркации и делимитации не подписан. Как и мирный договор. И препятствует этому армянская сторона.

Вы знаете, есть такое понятие как историческая справедливость. Как при СССР кроились границы, т.н. международное сообщество тоже хорошо осведомлено. Для чего на чужих территориях создавалась Армения в период Советской власти и как были задействованы те же дашнаки за рубежом для осуществления террористических акций, компетентные люди тоже осведомлены. Для чего и с какой целью была спроектирована идея "геноцида", которого в реальности не было, тоже понятно. Я бы на месте Еревана соглашалась на те условия подписания мирного договора, которые предлагаются. Иначе могут возникнуть вопросы, а добровольно ли тот же Азербайджан передавал свои земле Армении? Или по указке Москвы, которые в годы Советской власти никто обсуждать не смел?

Приведем цифры: в 1922 году был создан Федеративный Союз Социалистических Советских Республик Закавказья, куда вошла Азербайджанская ССР. В то время площадь Азербайджана была 114 000 кв.км. В том же году это образование было преобразовано в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику, вошедшую в состав СССР. И в 1936 году Азербайджан стал самостоятельной республикой в составе СССР.

А накануне конфликта в Карабахе в 1988 году площадь Азербайджана была уже 87 600 кв. км. Понятно, что передача земель все это время велась под давлением Москвы. Никто свои земли добровольно не отдает. А после оккупации Карабаха и территорий ряда прилегающих районов, Азербайджан лишился еще трети своих земель. Поэтому, повторюсь, Армении надо соглашаться на подписание мирного договора. А не втягивать свой народ в заранее обреченную на поражение войну. И не надо прикрываться спинами российских парней. В России есть кому противостоять подобному сценарию и в органах власти, и среди российской общественности.

Лейла Таривердиева