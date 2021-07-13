В России над армянским бредом откровенно смеются

У Армении нет иного пути, кроме как налаживать отношения с Азербайджаном, покаяться за многолетнее корыстное вранье про "геноцид" и покончить с таким явлением, как армянский фашизм и пропаганда превосходства своей нации.

Об этом сказала в интервью Day.Az доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, экс-начальник управления стран СНГ и Прибалтики Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова.

Армения не выживет при условиях дальнейшей конфронтации с Азербайджаном. Это очевидно. И это самоубийственно. Тем более, учитывая геополитические изменения на постсоветском пространстве. Явное снижение роли России и рост влияния других игроков. В первую очередь, Турции. Москва пусть себя сначала из кризиса вытащит и покажет всему миру свои способности это делать.

Я вариант "вытаскивания" Армении из кризиса Россией даже не рассматриваю. Если не считать мутные гуманитарные схемы, в которых задействованы конкретные лица из российских властных структур, имеющие свой интерес. Современная Россия - это не Советский Союз с его гигантским потенциалом. Мы не знаем, что у нас завтра будет. И почему мы должны отбирать бюджетные деньги у наших стариков, чтобы кормить другую страну? Достаточно того, что армянская диаспора в целом ряде регионов России фактически захватила бразды правления. При этом ее некоторые представители откровенно по-хамски ведут себя по отношению к коренному населению.

В вопросе о границе и, в принципе, о дальнейшем развитии страны в самой Армении и в ее диаспоре есть разные подходы. К сожалению, единой концепции развития страны как официального курса ее руководства мы не видим. Даже если она и есть. Армения сейчас раздираема политическими противоречиями. В диаспоре все громче раздаются голоса, что в таком формате страна просто не выживет. Что касается границы, то нежелание перейти к скорой делимитации вызвано, с одной стороны, имеющимися в армянском обществе реваншистскими настроениями. На этих настроениях играет определенная часть армянской политической элиты. А иначе ей кормиться будет не на чем.

Есть часть армянского лобби, которое спекулирует и зарабатывает на этой теме и явно преувеличивает свои возможности влиять на зарубежных политиков и международные организации. Ну, и сложившаяся за годы в политэлите Армении и в значительной части населения уверенность, что надо еще чуток похныкать и надавить на российское руководство, и Москва всей мощью надавит и поможет. Этого не будет. Если Армения и дальше будет упираться в вопросе о делимитации границы, а тем более, устраивать на ней вооруженные провокации, все скоро завершится. И не в пользу Еревана.

Общественное мнение в России сейчас далеко не в пользу Армении. А властям, кроме ангажированных армянами депутатов, вообще не до этого. Выборы на носу, страна охвачена тяжелым экономическим кризисом. И желающих спасать армян в такой обстановке не будет. И с какой стати? Создали государство - решайте сами свои вопросы. Нет ресурса, чтобы их решать, значит, ищите другие варианты. И не надо преувеличивать возможности российской армии. Я видела ее два года в Сирии и не только там. Зачистка от боевиков - это да, а вот с регулярными войсками воевать, тем более, с имеющими опыт военных действий, нашей армии будет очень сложно. Но до этого и не дойдет.

Я еще в начале предвыборной кампании в Армении прогнозировала в интервью победу Пашиняна. Тут много факторов. И то, что карабахский клан ассоциируется с коррупционными схемами. И то, что реваншистские настроения большинством населения не поддерживаются. По банальной причине - не хотят воевать, да и, как показали итоги последней войны, - и не вояки они совсем. Диаспора создавала шумовое оформление и не более того. С чем воевать-то? Ну, а то, что, якобы, на выборах в Армении победили антироссийские силы... Об этом сейчас много пишут в нашей прессе. Скажу так: ну и что? Какое нам дело, кто победил в чужой стране? Победили антироссийские силы - так пусть они их дальше и кормят. Баба с возу - кобыле легче. А вопли на эту тему со стороны т.н. российских экспертов, большинство из которых даже в Армении ни разу не были, объясняются очень просто. Обычное попрошайничество заказа от государства или от кого угодно в период кризиса и отсутствия финансов на поддержку пустых проектов. Типа, дайте денег - мы убедим армянское общество вернуться в лоно дружбы с Россией. Не дадут. И вообще, для здоровых мужиков есть работа в России и на заводах, и в фермерских хозяйствах. Не много ли у нас экспертов без соответствующего образования, без знания реальной ситуации в странах, о которых они рассуждают?

У Армении перспектива одна - налаживать отношения с Азербайджаном. Покаяться за многолетнее вранье (корыстное вранье) про "геноцид" и извиниться за это перед Турцией. И покончить с таким явлением, как армянский фашизм и пропаганда превосходства своей нации. Мы, видите ли, самые древние, мы - самые умные. И даже слово книга - армянское. Почему? А потому, что армяне первыми, видите ли, печатать начали... В России над этим бредом откровенно смеются. Хотя ведь именно на этой основе формируется идеология национального превосходства. Но мне очень сомнительно, что Армении хватит духу пройти этот путь. Я поддерживаю мнение моего коллеги, известного российского ученого Григория Трофимчука, что на постсоветском пространстве две страны - кандидаты на исчезновение. Одна из них Армения. Кстати, в армянской диаспоре есть те, кто поддерживают такое мнение и серьезно думают, где и как можно возродить проект армянского государства...

Лейла Таривердиева