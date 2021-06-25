У Армении нет выхода, кроме как нормализовать отношения с Азербайджаном

Армянский народ устал от войны и трудной жизни намного больше, чем готов был признать Роберт Кочарян. Не рассчитал. И как результат - отрыв Никола Пашиняна был решительный и бесспорный.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Никол Пашинян на самом деле изначально лидировал и только в последние недели перед выборами партия Роберта Кочаряна начала прорываться вперед. Не исключено, что причина такого прорыва в том, что сторонники Пашиняна по каким-то причинам просто умалчивали о своих предпочтениях и стыдились их, когда накал публичных страстей достиг пика.

Кочарян и его сподвижники, думаю, перегнули палку, и даже те, кто был зол на Пашиняна за то что он втянул их в провальную войну, а потом подписал позорное, на их взгляд, мирное трехстороннее заявление, попросту перепугались эксцессов, грозящих их собственному обществу в случае победы "карабахского клана". Более того, народ возможно устал от войны намного больше, чем реваншисты готовы были признать. И как результат - разрыв был решительный и бесспорный. Какие бы реваншистские настроения не имелись в обществе, война была проиграна настолько явно и страна настолько не подготовлена к очередной военной кампании, что на данный момент кочаряновским планам просто нет и не может быть места. А то, что Карабах окончательно отвоеван, очевидно каждому, как бы не утверждали обратное лоббисты в западных странах.

То, что на предвыборных опросах Кочарян выходил вперед, можно объяснить и тем, что процессом, возможно, манипулировали внешние силы, которые хотя и не готовы были поддержать очередную войну, затеянную Кочаряном, но хотели таким образом подготовить почву на будущее и даже возбудить внутреннюю борьбу. Сегодня некоторые кочаряновцы оспаривают результаты выборов и утверждают, безо всяких оснований, что они были подтасованы. Но это, конечно, не так.

Думаю, в ближайшее время резких перемен курса ожидать не стоит. Пашинян, в некотором смысле, будет "козлом отпущения", сидящим у власти. Ему не доверяют, он непопулярен, его политику критикуют все, но при этом он наименьшее и самое приемлемое из зол в Армении. У Пашиняна не остается выбора - придется ему придерживаться своих обязательств, даже нехотя, без особого энтузиазма или каких-либо ярких инициатив. Можно ожидать, что при любой возможности он будет тянуть резину, отнекиваться, и хотя бы для вида препятствовать урегулированию. Однако, как мы видим по ситуации с картами мирных полей, в конце концов и возможно под небольшим давлением Соединенных Штатов или других стран, он будет держаться логичного курса и сделает то, что от него ожидается. Возможно, что к осени до какой-то степени, пусть и не полностью, но нормализуются отношения Армении с Турцией и улучшатся отношения с Азербайджаном. Чудес ждать не стоит, Пашинян под давлением если не армян, то внешних сил будет стараться препятствовать ключевым для прогресса с Баку моментам, например, в вопросе открытия коридоров и т.д. Но это не значит, что со временем этого не произойдет. Чем больше будет развиваться Карабах, тем меньше у Пашиняна и противников мирного процесса останется карт для розыгрыша. Победа на стороне Азербайджана не только военная и психологическая, но и политическая, и экономическая.

Не стоит забывать, что Пашинян вернулся к власти в результате политического кризиса в Армении и отвечать за этот кризис придется ему. Карабахский клан, хоть и не велик по численности, имеет внушительную финансовую подушку, которая будет влиять на политику и гнуть линию в пользу Кочаряна и ему подобных. Политический процесс в Армении коррумпирован, поэтому в дальнейшем все возможно.

Иностранные лоббисты тоже могут внести довольно серьезную лепту - уж кто-кто, а они крайне недовольны результатами и войны, и выборов. Настроения вне Армении еще более экстремальные, ведь получается что все деньги, вложенные в пропаганду ранее оккупированных территорий, пошли насмарку. Теперь многие влиятельные денежные тузы за рубежом оказались не у дел, и в будущем поучаствовать в каких-либо серьезных региональных процессах им вряд ли удастся. Они отработали свое. Такой вариант, как потерять все, на чем все годы оккупации подкармливались и на чем сделали свои карьеры, их, конечно, не устраивает, поэтому они будут упираться что есть мочи, пытаться продемонстрировать собственную значимость, но в общем зачете поражение понесут полное. Остается им лишь строить козни издалека и надеяться, что с помощью вмешательства в армянские политические процессы они в конце концов добьются смены власти и вернут себе центральную роль в событиях.

Конечно, многое может случиться, но этот вариант маловероятен. Чем больше Армения будет вовлечена в региональные договоренности, тем менее будет кого-то интересовать возврат к прискорбному статус-кво. Время влияния лоббистов подходит к концу.

Лейла Таривердиева