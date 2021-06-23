Выборы в Армении, наконец, состоялись и дали ожидаемый результат. Ожидаемый, потому что электоральная сила Республики Армения единовременно и подавляющим большинством сказала "нет" политике Кочаряна и Саргсяна, которые хотели повернуть страну вспять. Армяне проголосовали за предсказуемое будущее, и хочется верить, что, голосуя за Никола Пашиняна, армянские избиратели хотели видеть в будущем предсказуемость, определенность, долгожданные шаги в сторону реального развития.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политический аналитик Тофик Аббасов.

Армения остается в регионе на протяжении многих лет слабым звеном. Она добровольно взвалила на себя роль регионального тормоза, чтобы не было хорошо никому. Ответственность за такую нечистоплотную политику ложится на предыдущих лидеров страны, которые повели народ к ощутимым лишениям, разрухе и неопределенности. Поражение Армении в войне против Азербайджана - это яркое свидетельство того, что политика страны была ошибочной и опасной, прежде всего, для нее самой. Груз лишений и бед лег на плечи армянского народа.

Безусловно, здесь досталось и Азербайджану. Хоть мы и блеснули военным искусством, провели военную кампанию, отвечающую всем современным требованиям и ожиданиям, тем не менее, мы положили на алтарь победы жизни тысяч молодых людей. Но с нашей стороны это была справедливая война, и мы одержали в ней блестящую победу.

Но, конечно же, можно было бы избежать военного противостояния, не будь в течение двадцати лет во главе республики военных преступников, террористов и спонсоров терроризма. Изменить прошлое невозможно, это не кино, чтобы отмотать пленку и переснять дубль. Но сегодня армянский народ получил шанс отрешиться от политики ненависти и вражды, неприятия своих соседей. Прежде всего, Ереван должен отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану, Турции и другим странам региона. Если Армения убедит Баку, Анкару, другие страны в том, что она действительно хочет измениться и стать адекватной нормальной страной, в этом случае, безусловно, соседи протянут руку помощи, о чем неоднократно говорили Президенты Азербайджана и Турции. Головная боль в регионе никому не нужна. Если Армения хочет занять свое достойное место в региональной системе координат, она должна, прежде всего, доказать свою способность быть полезной и для себя, и для соседей.

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В этом плане, думаю, отказ от территориальных притязаний откроет дорогу к тому, чтобы Армения вышла на новый уровень взаимопониманий с соседями. Кроме того, она должна продемонстрировать маневренность в разработке плана задействования коммуникаций. Должен заработать Зангезурский коридор и другие транспортные пути. И, наконец, Армения должна доказать способность быть уже не пятым колесом, а членом "платформы шести", о которой говорили Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган и которая получила поддержку и России, и Ирана, и Грузии.

Какими бы не были итоги голосования, на мой взгляд, нам не нужно обольщаться, потому что в Армении живы традиции терроризма. Причем, они убивают не только турецких дипломатов, они убивают и своих, что неоднократно проделывал Роберт Кочарян, будучи президентом.

Проблем у Армении очень много. Нужно сделать многое для политической стабилизации, социально-экономической рекреации, выстраивания новых отношений с соседними государствами. То есть новое правительство должно будет, в первую очередь, работать над антикризисной программой, охватывающей и внутренний, и внешний сектор. Мне кажется, что в условиях, когда Пашинян получил вотум доверия от народа, те силы, которые пытаются ему помешать, должны будут быть выключены раз и навсегда. На них, думаю, найдется управа. Они много наследили, их руки обагрены кровью не только азербайджанского, но и армянского народа.

Так что имеются различные сценарии развития ситуации, в том числе внутриармянской. Я думаю, Азербайджан предоставил Армении в лице Пашиняна своеобразный карт-бланш, чтобы она определилась со своими внутренними проблемами, а потом работала во внешнем секторе более адресно и целенаправленно. Тот мандат, который Пашинян получил, дает ему возможность для маневра и для того, чтобы в конце концов взять все процессы в свои руки. Пока он был исполняющим обязанности, ему активно мешали, он метался и ошибался, но сегодня создалась обстановка, когда он может сконцентрироваться на главных направлениях своей деятельности, чтобы стабилизировать внутреннее положение и определиться с внешними приоритетами.

Безусловно, все это будет зависеть от того, как будет позиционироваться Ереван уже в новом качестве, как Пашинян будет формировать свое правительство, как он будет ранжировать стоящие перед страной проблемы. И, наконец, как он будет позиционироваться на азербайджанском и турецком треках. Тут ему уже придется открыто признать свое поражение.

Сегодня обсуждается - нужно ли подписывать мирное соглашение с Арменией. В принципе, Армения никогда не объявляла войны Азербайджану. Между нашими странами имел место острый политико-военный конфликт. И, по образному выражению Президента Азербайджана, трехстороннее заявление от 10 ноября равносильно пакту о мире, потому что Армения признала свое поражение и три района вернула без боя.

Азербайджан победил, он диктует условия, и многие процессы будут происходить под нашим контролем. Армении никуда не деться. А мы позаботимся о том, чтобы снизить накал межгосударственных отношений и добиться благоприятной обстановки для взаимодействия в регионе, потому что именно этого ждут от нас другие наши соседи.

Открытие транспортных коридоров вдохнет новую жизнь в наш регион, и если Армения постарается предстать в более позитивном образе, то и ей от этих благ перепадет.

Лейла Таривердиева