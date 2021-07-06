На государственном российском ТВ открыто поддерживали агрессию Армении

Удивительные вещи происходят в российском телеэфире.

Сегодняшний выпуск программы "Время покажет" с одиозным ведущим Артемом Шейниным тоже удивил. Такого можно было ожидать от кого угодно, только не от Шейнина, который буквально бросился в бой с армянским экспертом, выдавливая из тем обсуждения нападки на Турцию.

В передаче шла речь о ситуации в Афганистане. Как известно, после ухода оттуда НАТО Турция вступила в игру как серьезная стабилизирующая сила. И участвующий в обсуждениях главред ИА "Реалист" Саркис Цатурян, как в старые добрые времена, принялся критиковать Анкару за то, что она еще не сделала, предвещая дестабилизацию и ужасные последствия для всего региона. И - о ужас! - получил по губам! И не от кого-нибудь, а от самого Шейнина, который в изменившемся после второй карабахской войны геополитическом раскладе не хотел, а может - не мог обливать грязью Турцию, что с удовольствием делалось в этой программе всегда.

Но самое интересное даже не это.

После отшлепанного Цатуряна слово взял международный обозреватель "Коммерсанта" Максим Юсин, который стал убеждать аудиторию, что Россия способна защитить территориальную целостность своих союзников в Центральной Азии в случае обострения в Афганистане... И тут Цатурян не выдержал и встрял с репликой о том, что он, мол, не верит в это, потому что если Москва может быть гарантом целостности, например, Таджикистана, почему, мол, она не защитила целостность Армении. Беспардонный перевод темы на армянские интересы возмутило Юсина, который заявил: "вы все переводите на свое, на какую-то махровую туркофобию пытаетесь нас толкнуть". А дальше пошло совсем уже любопытное. "Да, мы вас поддерживали во время войны, - заявил Юсин. - Но это не значит, что мы должны смотреть на мир вашими, армянскими глазами". Кто-то от Армении откусил хоть кусочек? Карабах? Армения же сама его не признала, резонно заметил обозреватель "Ъ".

Все то время, что шла перепалка, Шейнин заметно нервничал и кусал губы. На лице его читалось, что ему совсем не нравится то, как именно изменились времена. Что ему приходится помалкивать, когда кто-то макает Цатуряна лицом в... нет, в лужу. А вы что подумали?.. И не просто макает, а еще и признает, что да, российские медиа, российское ТВ, все эти ток-шоу поддерживали Армению в период 44-дневной войны. Поддерживали, но теперь поддержка армян уже не в тренде и Юдин с облегчением это признал. Это ведь действительно было отвратительно и недостойно профессиональной российской журналистики. Нас пытались убедить, что нам это только кажется, что мы раздуваем и преувеличиваем. А теперь вот признание прозвучало из уст серьезного журналиста - обозревателя "Ъ".

Нужно уточнить - когда мы говорим о профессионалах, Шейнина мы ни в коем случае не имеем в виду. Конец антитурецкой и антиазербайджанской истерии в эфире означает для него большие потери, потому что армянские спонсоры золотили ручку не за красивые глазки. Не исключаем, что Шейнину было указано на несоответствие его деятельности национальным интересам России. Поздновато, но лучше поздно, чем никогда.

Шейнин не случайно кусал губы, когда был вынужден вычищать из дискуссии антитурецкую риторику и затыкать армянского эксперта, не позволив ему развить тему "азербайджанской агрессии в Сюнике" и "турецкой угрозы в Афганистане". А Цатурян не случайно был так растерян и унижен - не ожидал. Думал, как обычно, завяжется полное взаимопонимание, а оно не завязалось. Да тут еще обозреватель "Ъ" бросил в лицо, что мы, мол, вас поддерживали во время войны, но дальше смотреть на мир армянскими глазами не собираемся. Сказано это было даже с каким-то облегчением. Ведь ему, Максиму Юсину с начала 44-дневной войны приходилось отрабатывать проармянскую позицию на всех каналах в качестве "знатока" нашего региона, поливая грязью Азербайджан, оскорбляя азербайджанцев и азербайджанскую армию. Только в конце декабря он опомнился и с саркастической усмешкой принялся критиковать всех, кто делал в эфире опрометчивые заявления и глупые прогнозы. Судя по той реакции, которую обозреватель "Ъ" продемонстрировал в последней передаче Шейнина, все это ему самому опротивело. Не вмешайся реклама, во время которой, видимо, происходил "развод" сторон, Цатурян мог бы получить уже не словесный, а вполне себе физически ощутимый пинок.

Но более всего было любопытно наблюдать за Артемом Шейниным. Этот "спецназовец" с сомнительным прошлым и еще более сомнительным настоящим замарался в армянской луже по уши, обойдя в усердии многих, даже самого Соловьева, который, кстати, тоже сидит тихо, будто не он организовывал истеричные эфиры, распространял дезинформацию и ориентировал соответствующим образом российскую публику в дни второй карабахской войны. Многие, наверняка, помнят безобразные антиазербайджанские "оргии" в программе "Время покажет", начавшиеся с первых же дней войны и по инерции продолжавшиеся какое-то время после заключения мира. "Армяне, перегруппируйтесь, мы еще победим", - говорил телеведущий. Это "временное поражение", заверял он армян в ходе обсуждений трехстороннего заявления от 10 ноября, успокаивая проигравших оккупантов: "если будут сделаны правильные выводы, еще и мы порадуемся".

Вот такой она была, поддержка Армении со стороны проармянских кругов российских медиа. Тут название программы - "Время покажет" - стало в некотором смысле пророческим для самого Артема Шейнина. Время действительно показало ему, кто есть кто и где его, Шейнина, место. Попытки выдать черное за белое не удались. Что проданное армянам российское ТВ поддерживало Армению во всех ее грязных начинаниях, было всегда видно невооруженным глазом.

А теперь еще и Юдин подтвердил и поставил своеобразную точку в попытках оспорить тот факт, что столь подозрительно массовая и странно горячая поддержка российским телеэфиром армянских аппетитов была далеко не случайностью.

Лейла Таривердиева