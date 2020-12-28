«Кургинян утверждал, что азербайджанская армия Шушу не возьмет никогда...»

Международный обозреватель ИД "Коммерсант" Максим Юсин, отличающийся своей ярко выраженной проармянской позицией в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, в интервью армянскому каналу 24news выступил с критикой экспертов, оглашавших в ходе 44-дневной войны победные реляции на российском телевидении, обвинив их в шапкозакидательских настроениях, бахвальстве, неумении и нежелании видеть проблемы, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Он признал, что российские армяне активно вовлечены в политическую жизнь и играют в ней самую активную роль. "За несколько дней до падения Шуши у нас был эфир на канале ТВЦ, гостем которого стал [политолог] Сергей Кургинян, вроде бы информированный человек. Он очень солидно выглядел, рассказывал о том, что получает наиболее достоверную информацию из Карабаха и Армении, утверждал, что найдено средство борьбы с беспилотниками; больше ни на шаг армянские солдаты не отступят; [азербайджанская армия] Шушу не возьмет никогда", - напомнил Юсин.

По признанию журналиста, он был настроен скептически в отношении таких прогнозов и, как ему показалось, "больше болел за армянское дело, чем российские армяне, которые в своем слепом патриотизме завели ситуацию в тупик, и сейчас она кажется почти без выходной".

Проблемой современной Армении Юсин назвал тот факт, что ее руководители и идеологи "слишком повернуты в прошлое, ориентируются на вчерашний день". По его словам, долгое время усилия армянской дипломатии были направлены на то, чтобы надавить на максимально большее число стран с целью признания событий 1915 года в Османской империи "геноцидом армян". Журналист заметил, что кое-где этого удалось добиться, но "признание" никак не помогло Армении в нагорно-карабахском конфликте.

Максим Юсин заметил, что "российские армяне часто переигрывают на почве русского патриотизма". "Так, армянин, живущий несколько десятков лет в Москве, но с огромным трудом говорящий по-русски и путающий рода в русской грамматике, в прямом эфире назвал меня предателем... Это залихватство, бахвальство по части патриотизма очень сильно мешает [восприятию реальности] и запудривает нам мозги. Армяне, которые хорошо говорят по-русски, с экранов красноречиво вещают о том, как все замечательно, и большинству зрителей это приятно. Но когда убаюканное сказками общество сталкивается с реальными испытаниями, получается то, что получилось этой осенью", - заявил Юсин, имея в виду поражение Армении во второй.