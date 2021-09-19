Новые претензии армян на Сочи - "русские сюда понаехали!"

Армянское лобби продолжает усердствовать в вопросе предъявления территориальных претензий к соседям.

В Сети широкий резонанс получило видео, в котором армяне обнажают всю свою захватническую сущность. Говорящие на словах о "дружбе" с Россией армяне в действительности держат за пазухой нож, чтобы в удобный момент нанести удар в спину.

Так, некий армянин проживающий в Сочи отвечая на вопросы российских журналистов рьяно бросился доказывать, что армяне являются "самыми древними, коренными поселенцами Сочи" и имеют особые права на этот курортный российский город. Изюминкой на торте стала фраза о том, что русские понаехали в Сочи и пытаются устроить в РОССИЙСКОМ городе свои порядки.

О реальных планов армян на юг России мы писали и предупреждали ранее. Армяне в свое время начинали раскачивать азербайджанский Карабах точно такими же методами. Если сегодня армяне говорят о "понаехавших русских", то завтра армянское лобби потребует автономию, а послезавтра и вовсе могут пойти разговоры о "самоопределении армян" на юге России.