Кладбищенская стабильность Армении

Стабильность бывает разной. К примеру, Криштиану Роналду и Лионель Месси на протяжении очень долгого времени показывают стабильно высочайший уровень игры. Бывают в их исполнении матчи просто неземного, космического уровня. Бывают, что они уходят с поля без забитого гола и проигравшими. Но, в целом, два этих кудесника кожанного мяча давно уже радуют сотни и сотни миллионов болельщиков в самых разных странах мира каким-то сумасшедшим уровнем мастерства.

При этом, есть и иная стабильность- кладбищенская. Нет, сейчас я укажу, в качестве ее примера не футболиста, а целую страну. В рубрике лидер рейтинга стабильно убогих государств мира Армения по праву занимает одно из самых высоких мест. В очередной раз это подтвердил и блогер Илья Варламов, который снял и выложил в Ютуб ролик о своем посещении соседней страны.

Сделано это было в рамках проекта "30 лет без СССР". Варламов посвятил уже передачи разным странам бывшего Советского Союза, готовит он выпуск и об Азербайджане. Будучи знакомым с творчеством Варламова, я прекрасно понимаю, что он найдет повод и для критики в адрес нашей страны. Иначе и нельзя, в противном случае его никто не будет смотреть, Плакатно-слащавые выпуски за версту и везде отдают ангажированностью.

Но вот в чем я уверен, так это в том, что ни Варламов, никакой иной блогер не сможет отрицать реального прогресса, стремительного развития Азербайджана. Наша столица и все города республики реально похорошели. А Баку так и вовсе справедливо называют одним из красивейших городов мира. А вот, что из себя представляют Ереван, а тем паче Гюмри и иные армянские населенные пункты, как говорится, без слез и не вспомнишь.

Теперь, коротко, про саму передачу. Коротко потому, что рассказывать об Армении, по большому счету, нечего. Вот и Варламов явно мучился, оказавшись в этой стране с выбором натуры. Начал он с Гюмри. О котором можно вспоминать только в разрезе его советского прошлого, когда СССР понастроил там фабрик и заводов. Современный Гюмри представляет собой что-то уж очень грустное. За три десятка лет произошла коррозия города, как и всей республики.

Знаете, чем оправдывают ужасающее состояние Гюмри? Тем, что в 1988 году там произошло землетрясение. Да, оно было разрушительным и ужасающим. Но, на ликвидацию его последствий, все мировое армянство, да практически весь мир скидывался тогда очень активно. Собраны были сотни миллионов долларов. Да и вообще, 33 года уже прошло с тех пор!

Но до сих пор, всем приезжающим в РА демонстрируют символ своей убогости, символ несостоявшегося государства, символ краха мифа о готовности состоятельных армян развивать Армению. Там расположена череда даже не лачуг, а конкретных бомжатников. В одном из которых живет дама, нажаловавшаяся Варламову на пенсию в 28.000 драм (около 60 долларов) и на протекающие потолки и прогнивший пол.

При этом, был момент, от которого известный блогер просто выпал в осадок. "Женщина живет в каком-то непонятном вагончике, с туалетом-дыркой во дворе, в страшной нищете, но при этом смотрит российские телеканалы и главная проблема, которая ее волнует- это президент Украины Владимир Зеленский, с которым что-то не так", со смехом рассказывает Варламов.

Смеяться, впрочем, там можно было над многим. К примеру над тем, что одной из достопримечательностей Гюмри является ржавый каркас давно уже нефункционирующего фонтана. Плюс, такие же ржавые качели и карусели в заброшенном парке. Ну а про машины на дорогах Армении, которые в подавляющем большинстве являются чудом сохранившимися продуктами советского автопрома, Варламов сказал особенно. Он был, мягко говоря, в шоке.

В Шоке от нищеты, убогости, безнадеги. Она сквозила во всем, в том числе и в признаниях армян. В стране царят "чемоданные настроения", что не удивительно. Она не имеет никаких перспектив развития, там не видно света в конце тоннеля, да еще и 44-дневная война проиграна. Одним словом- кладбищенская стабильность царит в сегодняшней Армении.

И тут я не могу не вспомнить вот, о чем. В 2006 году я посетил эту страну. Видел я и Ереван, и Гюмри, и Цахкадзор. Так вот тогда я писал про пейзаж, состоящий из большого числа ржавых каркасов бывших фабрик и заводов, упадок, нищету. Напоследок же тогда я вспомнил анекдот, Приведу его снова, так как и спустя 15 лет он актуален.

Поручик Ржевский с корнетом пришли к Наташе в гости. Наташа предложила им сыграть в винт. Хлебнув кофе, Наташа вдруг мечтательно сказала: " Ах, поручик, все говорят мне что я маленькая. Как бы я хотела вырасти такой большой, чтобы одной ногой стоять в Москве, а другой в Петербурге...". " М-да... А я бы тогда поселился в Бологом. Это как раз посередине, - сказал всегда тактичный корнет. Ржевский шлепнул картой по столу и сказал, сморщившись:" Зря, корнет. Я там бывал. Дыра, доложу я вам-с, изрядная".

Вот и Армения сегодня, изрядная дыра по сравнению с Азербайджаном. Это я писал еще 15 лет назад. С тех пор пропасть в развитии между нашими странами только увеличилась. И это подтвердит не только Варламов, но и любой, кто посетил и Армению и Азербайджан.

Акпер Гасанов