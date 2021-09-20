https://news.day.az/politics/1381880.html За прошедшую неделю в Карабахе обнаружили более 60 мин
За прошедшую неделю в Карабахе обнаружили более 60 мин
ANAMA обнародовала еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в Агентстве, с 13 по 18 сентября было обнаружено 59 противопехотных мин, 4 противотанковые мины и 85 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Сообщается, что от мин и НРБ очищено 324 гектара территории.
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