За прошедшую неделю в Карабахе обнаружили более 60 мин

ANAMA обнародовала еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, с 13 по 18 сентября было обнаружено 59 противопехотных мин, 4 противотанковые мины и 85 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Сообщается, что от мин и НРБ очищено 324 гектара территории.