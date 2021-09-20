В Нахчыване начались азербайджано-турецкие учения «Нерушимое братство-2021»

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой "Нерушимое братство - 2021", в которых принимают участие мотострелковые подразделения, силы специального назначения и другие роды войск армий обеих стран.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, в рамках учений, к которым привлечены войска Нахчыванского гарнизона и подразделения Вооруженных сил Турции, по традиции состоялась церемония обмена государственными флагами двух братских стран.

Для участия в церемонии обмена флагами знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии из города Нахчыван и одновременно знаменный взвод Вооруженных сил Турции из города Догу Баязид совершили марш-поход в направлении погранично-пропускного пункта Садарак - моста "Умид" на реке Араз.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции на мосту "Умид" состоялась церемония обмена государственными флагами. Затем военная колонна ВС Турции пересекла мост и направилась в район учений. Военнослужащие братской страны были торжественно встречены в войсковой части Отдельной общевойсковой армии.